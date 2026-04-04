Villa Romana di Caselette: riaprono le visite guidate

Domenica 12 aprile, in occasione della prima apertura per la stagione 2026 e della Festa Patronale di San Giorgio a Caselette, sarà possibile visitare la villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della villa e immergersi nell’atmosfera di uno dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.

Sarà anche possibile partecipare al tour gratuito, guidato da un naturalista, dell’Area Primavalle. Situata alle pendici del Monte Musinè, ospita numerose specie di animali e vegetali rari a livello nazionale e regionale che la rendono una delle aree piemontesi di maggiore biodiversità. Una vera e propria “oasi xerotermica” che comprende anche i Laghi Superiore e Inferiore di Caselette.

Per raggiungerci in auto: a causa della Fiera, suggeriamo di arrivare alla villa passando da Via Val della torre per raggiungere Via Strada romana.

La Villa romana di Caselette sarà visitabile dalle 14,30 alle 17,30 con la prima visita in partenza alle 14,30, la seconda alle 15,30 è l’ultima alle 16,30 circa.

L’Area Primavalle, con punto di ritrovo presso la Villa romana di Caselette, sarà visitabile dalle 14,30 alle 17,30 con la prima visita in partenza alle 14,30 mentre la seconda è prevista alle 16,00 circa.

La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il patrocinio del comune di Almese, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A, Univoca, Tesori d’arte e cultura alpina e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. +39 342 060 13 65 – www.arcalmese.it