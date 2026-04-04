Sul palco a Piscina una crociera lungo le tappe del viaggio di Ulisse

‘Parti con Ulisse’: è questo il titolo dello spettacolo attraverso le tappe dell’Odissea che gli studenti della scuola secondaria di Piscina porteranno sul palco con i loro genitori e altri cittadini.

Dopo la rappresentazione del 2025 sui dieci comandamenti, quest’anno gli attori visiteranno i luoghi in cui è arrivato Ulisse nel suo viaggio di ritorno a Itaca. “Sarà una crociera e i croceristi faranno delle escursioni in posti già esplorati dal protagonista dell’Odissea: l’isola dei Lotofagi, della maga Circe, dei Proci. La nave parte da Troia e si ferma in queste località prima di arrivare a Itaca”, spiega il regista Roberto Losano.

Ex professore di musica alle scuole medie del paese, è in pensione da tre anni e si prende cura dello spettacolo da ormai 37 anni. “Quest’anno ricorrono anche i 50 anni da quando ho iniziato a lavorare nel mondo scolastico con i ragazzi”, ricorda.

Nella rappresentazione sono coinvolti una sessantina di ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Piscina e più di cinquanta adulti. le prove sono cominciate a inizio anno, dopo il periodo natalizio.

Le parti recitate e le musiche sono state pensate e scelte da Losano, aiutato poi nelle scenografie da Claudio De Maria, Gaetano Sardone e Daniele Lombardo.

Quattro saranno gli appuntamenti, tutti nel mese di aprile, per assistere allo spettacolo nel salone parrocchiale di Piscina in piazza Buniva 15: sabato 11, domenica 12, sabato 25 e domenica 26, sempre alle 21. L’ingresso è libero e si può prenotare il proprio posto a sedere alla biblioteca comunale di piazza Suardi negli orari di apertura.