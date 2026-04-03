“Il Vangelo di Giuda” secondo Giulio Base: presentato a Torino l’ultimo film del direttore del TFF

Presentato ieri sera al Cinema Massaua l’ultimo film di Giulio Base, “Il Vangelo di Giuda”.

Il direttore del Torino Film Festival, presente in sala, ha raccontato come è nata e come si è sviluppata l’idea.

“L’idea è nata durante il Covid. Mi ha intenerito il personaggio di Giuda, al limite della compassione perché se era tutto scritto, se era soltanto anche lui è uno strumento di questo viatico, che colpa ne aveva? Gli era capitata la parte in commedia peggiore, da lì mi sono interrogato sul perché”.

Il film, spoglio e semplice nei costumi, così come nei dialoghi, si pone come un unico flusso di coscienza di Giuda guidato dalla voce di Giancarlo Giannini. Che effetto si aspetta possa avere sul pubblico?

“Mi auguro che il pubblico si lasci andare a quest'opera che è piuttosto unica, non è un film convenzionale. Un unico flusso di coscienza che racconta in cui il protagonista non si vede mai. Ci sono dei gradi di comprensione che non sono per tutti, ma ho già sperimentato che ci si lascia andare in questo flusso, qualcosa di molto buono succede perché ci si confronta e ci si riconosce in un dramma che accomuna tutti”.

Il film si interroga sul ruolo di Gesù, lasciando da parte i miracoli, mostrandone tutta l’umanità. Oggi la religione secondo lei che posto occupa nella vita delle persone, soprattutto in quella dei giovani?



“Non saprei rispondere, ma nel mettermi nell’ottica di comprendere il male o di chi compie il male credo si faccia già un’opera di dialogo. Capire quelli che sono lontani da noi, quelli che consideriamo cattivi, pensare che non siamo sempre noi i buoni e gli altri cattivi, ecco questo è già un passo in avanti. Comprendere l’altro è un passo verso il dialogo che è poi quello che ci consente di rendere il mondo un posto migliore di come l’abbiamo trovato”.

Silenzio stampa ancora sui lavori che nel frattempo stanno andando avanti per il Torino Film Festival: “Sta andando molto bene, sono arrivati i primi film, abbiamo già le prime stelle. Ma per ora non anticipo nulla”.

E intanto Giulio Base guarda al suo sogno nel cassetto: “Dopo una serie di film più piccoli, ho in cantiere un progetto enorme, chi lo sà se riuscirò mai a realizzarlo”.