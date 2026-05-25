Shakespeare - Sonetti di mezza estate: la rassegna estiva itinerante parte da Carmagnola

Portare la grande arte fuori dai teatri e renderla accessibile a tutti, senza barriere. È questa l’anima di “Shakespeare - Sonetti di mezza estate”, il progetto culturale itinerante di Essenza Danza e Gruppo di Lettura Carmagnola che accompagnerà l’estate 2026 con una serie di spettacoli gratuiti dedicati ai Sonetti di William Shakespeare.



La rassegna prenderà il via il 27 giugno e attraverserà Carmagnola, Santena, Villastellone e Poirino, per poi approdare il 13 settembre a Racconigi in occasione dell’apertura del festival “Libri a Castello”, aggiungendo una nuova e prestigiosa cornice al percorso artistico.



Pensato come un progetto diffuso e inclusivo, “Sonetti di mezza estate” nasce con l’obiettivo di portare poesia, teatro, danza e musica direttamente nei luoghi della Comunità, coinvolgendo anche chi spesso non può permettersi l’accesso agli spettacoli dal vivo. Tutti gli appuntamenti saranno infatti a ingresso libero.



Protagonisti fissi dell’intera rassegna saranno gli attori Roberta Belforte e Davide De Luca e il corpo di ballo Essenza Danza diretto da Elena Piazza, presenza costante in ogni tappa del progetto.



A cambiare di volta in volta saranno invece i Sonetti scelti e i musicisti ospiti: ogni città avrà una propria identità artistica e sonora, con strumenti, atmosfere e repertori differenti capaci di trasformare ogni spettacolo in un’esperienza unica.



Il debutto è previsto il 27 giugno nel Cortile del Castello di Carmagnola con “La tua estate eterna”. Il 28 giugno il progetto approderà a Santena con la passeggiata poetica “Versi che vincono il tempo”. Il 1° luglio sarà Piazza Libertà a Villastellone a ospitare “Eran profumi e deliziose forme”, mentre il 2 luglio Poirino chiuderà il primo ciclo estivo con “Polvere di stelle”. A settembre, infine, la rassegna tornerà in scena a Racconigi per inaugurare il festival Libri a

Castello.



Le coreografie di Essenza Danza e la varietà musicale prevista in ogni appuntamento contribuiranno a costruire paesaggi emotivi differenti, in cui i Sonetti potranno ogni volta assumere nuove sfumature.

Ogni serata si concluderà con un momento speciale e partecipativo: artisti e pubblico balleranno insieme una giga, proprio come avveniva nel teatro ai tempi di Shakespeare. La giga -o jig elisabettiana- era infatti una danza popolare vivace e collettiva che nel Teatro inglese del Cinquecento chiudeva spesso gli spettacoli con musica, canto e coinvolgimento diretto degli spettatori. Più che un semplice finale, rappresentava una festa condivisa tra attori e pubblico, capace di rompere le distanze tra scena e platea e trasformare il Teatro in esperienza comunitaria.



Ad accompagnare questo finale sarà “The Wind and the Rain”, conosciuta anche come “Hey, Ho, the Wind and the Rain”, la celebre canzone cantata dal personaggio di Feste alla conclusione della commedia “La dodicesima notte”. Il brano, costruito sul celebre ritornello “For the rain it raineth every day”, riflette con ironia e malinconia sul trascorrere della vita, chiudendo però lo spettacolo con un invito a ritrovarsi insieme attraverso il teatro e la musica. Ancora oggi è considerata una delle canzoni più emblematiche dell’universo shakespeariano.