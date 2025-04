La Polizia Locale sanziona un minivan senza autorizzazione per la pubblicità sulle fiancate

Giovedì 3 aprile in corso Svizzera angolo via Pianezza il personale del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Locale ha fermato un autoveicolo adibito a noleggio con conducente con grandi scritte sulle fiancate.

Durante il controllo gli agenti hanno riscontrato la regolarità del trasporto effettuato come Ncc, ma l’autista è stato sanzionato perché il minivan presentava vistose scritte pubblicitarie su entrambi i lati: oltre al nome di una nota multinazionale del settore, alcune località di Torino.

Al personale della Polizia Locale è bastato qualche accertamento per riscontrare che non era stata richiesta l'autorizzazione per la pubblicità e di conseguenza non era stato pagato il relativo canone.

Il veicolo è stato sanzionato per l'apposizione abusiva di un messaggio pubblicitario, con intimazione a rimuoverlo entro 5 giorni; è scattata anche una sanzione perché il messaggio pubblicitario esposto sul veicolo non era contenuto entro forme geometriche regolari e poteva pertanto generare confusione durante la circolazione.

Il conducente è quindi stato invitato, come previsto dal regolamento comunale in materia, a portare in visione il veicolo al Reparto Sicurezza Stradale Integrata per verificare l'eliminazione delle scritte abusive. In caso contrario, potrebbe scattare la revoca dell'autorizzazione Ncc rilasciata dal Comune di Torino.

L’assessore alla Legalità e Sicurezza della Città di Torino sottolinea come i controlli siano fondamentali per garantire il rispetto della legalità nell'esecuzione del servizio di trasporto di persone da parte di tutti gli operatori del settore, garantendo una maggior tutela della clientela.

Dall’inizio dell’anno sono stati 62 i veicoli Ncc controllati, verifiche che hanno portato a 18 sanzioni. Individuati inoltre 5 conducenti che esercitavano abusivamente il servizio. La Polizia Locale di Torino ha anche effettuato 14 segnalazioni ad altri comuni, sede di rilascio delle autorizzazioni Ncc, perché valutino l’adozione di eventuali provvedimenti.