Agguato in una strada di Milano, imprenditore di Moncalieri ferito con due colpi di pistola

Momenti di grande paura per un 42enne imprenditore di origine cinese residente a Moncalieri. L'uomo è stato vittima di un vero e proprio agguato, venendo colpito da due colpito di pistola in via Marsala, zona Brera di Milano.

I fatti avvenuti a fine marzo

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorsi e su quanto è avvenuto adesso sono in corso le indagini della Polizia milanese, che ha chiesto informazioni anche ai colleghi milanesi.

La vittima (titolare di due ditte) è stata aggredita da due persone non lontano dal centro del capoluogo lombardo, dove l’uomo è proprietario di una casa. Secondo quanto emerso dalle indagini, il moncalierese avrebbe tentato di fuggire e a quel punto uno dei due balordi, entrambi armati, avrebbe fatto fuoco colpendolo: per fortuna l'imprenditore è stato ferito solo di striscio e non ha riportato conseguenze gravi, riuscendo poi a mettersi al riparo e quindi a chiedere aiuto.

Caccia aperta ai malviventi

Ora è caccia aperta ai due malviventi, che erano riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli inquirenti adesso stanno effettuando indagando a 360 gradi sulla vicenda, non escludendo un movente di tipo economico dietro l'episodio di violenza.