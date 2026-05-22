Piazza Ragazzabile, a Torino i giovani tornano a riqualificare la città

Dal 15 giugno al 3 luglio 2026 torna a Torino “Piazza Ragazzabile”, il progetto di ecologia urbana promosso dall’Associazione Jonathan e rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni che frequentano le scuole secondarie di secondo grado delle Circoscrizioni 3 e 4.

Un’iniziativa che punta a trasformare i più giovani in protagonisti attivi della cura degli spazi pubblici, attraverso attività pratiche di riqualificazione urbana e cittadinanza attiva.

Bici, strumenti e riqualificazione spazi pubblici

L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, coinvolgendo gruppi di giovani in interventi diffusi sul territorio. I partecipanti, in sella alle biciclette e muniti di strumenti come pennelli, raschietti, carta vetrata e vernici, saranno impegnati in attività di pulizia, manutenzione e decorazione di aree pubbliche.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare il decoro, dall’altro rafforzare nei ragazzi il senso di responsabilità verso il bene comune.

Cittadinanza attiva e formazione civica

Attraverso il lavoro sul campo, i giovani coinvolti potranno sviluppare competenze relazionali, spirito di collaborazione e consapevolezza civica, contribuendo in maniera diretta alla valorizzazione degli spazi urbani. Un modello di partecipazione che punta a rafforzare il legame tra nuove generazioni e territorio.

Incontri di presentazione e modalità di iscrizione

Per partecipare al progetto è prevista la presenza obbligatoria del giovane e di un genitore o tutore a uno degli incontri informativi organizzati presso il Centro di Valorizzazione Territoriale di via Medici 28.

Gli appuntamenti sono fissati per: 25 maggio 2026, ore 18.30-19.30 E 28 maggio 2026, ore 18.30-19.30 La partecipazione agli incontri è libera e non richiede prenotazione. Le iscrizioni al progetto dovranno essere completate entro l’8 giugno 2026. Per informazioni e adesioni è attivo l’indirizzo: info@associazionejonathan.it.