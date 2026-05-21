Un presidio Scout nell’ex scuola dell’infanzia di via Venaria

L’immobile di via Venaria 100, nel quartiere Barriera Lanzo, già scuola dell’infanzia oggi chiusa per effetto del calo demografico, cambia destinazione e si prepara a diventare un nuovo polo educativo e civico dedicato ai giovani. L’edificio è una delle quattro strutture scolastiche dismesse in città e sarà affidato per sei anni, con possibilità di rinnovo, al Cngei, Associazione Scout Sezione di Torino Aps. "L’obiettivo dell’intervento - racconta la coordinatrice alla Cultura della Circoscrizione 5, Silvia Acquaro -, è trasformare un edificio inutilizzato in uno spazio aperto, con attività educative, sociali e di aggregazione rivolte soprattutto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 19 anni".

Da spazio scolastico a presidio educativo

Un percorso spiegato dall’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno, che ha inquadrato la decisione all’interno del più ampio fenomeno di riduzione della popolazione scolastica. Secondo l’assessora, la chiusura della scuola dell’infanzia è conseguenza diretta del calo demografico che ha colpito diversi quartieri cittadini.

Con un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore, il Comune ha quindi cercato nuove funzioni. La concessione dell’immobile, sottolinea Salerno, “nasce come strumento rinnovabile e punta a creare circoli virtuosi attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle realtà del territorio”.

Il progetto scout: 110 anni di storia

A prendere in carico l’edificio sarà il Cngei, associazione scout con oltre un secolo di attività. Per il presidente della sezione torinese, Alberto Ellena, il progetto rappresenta un’evoluzione coerente della missione educativa dell’associazione. “Gli scout torinesi - ha precisato -, lavorano da anni su progetti innovativi per la formazione dei giovani e intendono ora riportare vita negli spazi di via Venaria dopo le esperienze già avviate in altre sedi cittadine, come via Pergolesi e via Reiss Romoli”. Il nuovo polo sarà destinato ad attività educative, formative e di cittadinanza attiva, con particolare attenzione anche a bambini e ragazzi in condizioni di fragilità.

Un cantiere educativo tra manutenzione e autocostruzione

Il progetto prevede anche una fase di riqualificazione degli spazi. Gli interventi, per un valore complessivo di circa 168mila euro, saranno in parte realizzati direttamente dall’associazione attraverso manodopera interna.

Sono previsti lavori di adeguamento impiantistico e funzionale, tra cui l’installazione di pompe di calore, la sistemazione dei controsoffitti, la ristrutturazione dei servizi igienici e la tinteggiatura dei locali. L’obiettivo è restituire progressivamente l’immobile alla piena funzionalità, trasformandolo in uno spazio accogliente e operativo per attività continuative durante tutto l’anno.

Un centro aperto al quartiere tutto l’anno

Il nuovo presidio scout sarà attivo in modo continuativo da settembre a luglio, con una presenza strutturata lungo tutta la settimana. Sono previste attività nei pomeriggi e nelle serate feriali, dedicate a riunioni, formazione e programmazione. Nei fine settimana si svolgeranno attività educative e iniziative aperte al quartiere, mentre durante le vacanze scolastiche saranno organizzati laboratori intensivi e giornate di servizio.

Dal lunedì al venerdì l’associazione promuoverà inoltre progetti di cittadinanza attiva, con focus su inclusione sociale, cura degli spazi pubblici e lavoro di rete con il territorio.