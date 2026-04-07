La Pasqua non si è portata via il bel tempo: sole ancora per tutta la settimana, ma farà meno caldo

Continuerà ancora per qualche giorno il dominio dell'alta pressione sul Mediterraneo, mantenendo clima quasi estivo almeno fino a venerdì. Poi ci sarà un graduale cambio di circolazione, anticipato dal calo delle temperature a partire da sabato.
A Torino quindi avremo questa situazione:
Da oggi martedì 7 a venerdì 10 aprile
Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Venerdì aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni significative, se non ai confini settentrionali del Verbano.
Temperature ancora molto alte per il periodo, con massime attorno 23/25 °C. Ci potranno essere punte locali fino 27/28 °C. Minime generalmente oltre i 10°C, con punte fino 13/14 °C.
Venti: principalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza, anche se venerdì ci sarà un po' di Foehn sulle Alpi settentrionali.
Tendenza fine settimana
L'alta pressione comincerà a cedere il passo ad una ondulazione delle correnti atlantiche che potrà favorire la formazione di una bassa pressione con maltempo ad inizio settimana prossima. Nel mentre le temperature cominceranno a tornare nelle medie del periodo rinfrescandoci un po'.
Per maggiori approfondimenti sulle previsioni legate alla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.