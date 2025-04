Sosta nei posteggi per disabili senza permesso: a Torino nel 2024 oltre 6.700 multe

Tanti i furbetti che parcheggiano sugli stalli per disabili

A Torino fioccano le multe per coloro che sostano senza permesso nei posti riservati alle persone con disabilità. Nel 2024 la Polizia Municipale ha fatto 6.768 sanzioni per questo tipo di infrazione, pari a 18 al giorno, oltre a ritirare 85 CUDE per uso improprio.

Le multe

Dati forniti dall’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. Dal 14 dicembre 2024, con la riforma del Codice della Strada, le sanzioni per chi occupa impropriamente i posti riservati ai disabili sono raddoppiate.

Ora, chi viene colto in flagrante rischia una multa di 165 euro se si tratta di scooter e moto, e di 330 euro per auto. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la decurtazione di due punti dalla patente del conducente.

I controlli

L’anno scorso i Civich hanno effettuato il censimento dei quasi 4mila parcheggi per disabili presenti per le strade di Torino. I controlli dei vigili hanno portato alla revoca di 419 stalli: parallelamente ne sono stati realizzati 545.

"Credo che l'amministrazione - ha replicato Iannò di Torino Libero Pensiero - debba attivare percorsi di educazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, oltre ad aumentare i controlli che dal mio punto di vista sono insufficienti".