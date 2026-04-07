Mercato Borgo Vittoria, la Circoscrizione 5: “Servono interventi immediati per salvare il commercio”

Mattinata di protesta tra i banchi del mercato di Borgo Vittoria, dove i rappresentanti della Circoscrizione 5 hanno incontrato gli ambulanti e gli esercenti preoccupati per il futuro del commercio di vicinato. A guidare la mobilitazione il coordinatore al Commercio, Chiaffredo Ballatore, insieme al presidente del centro civico, Alfredo Correnti.

“Non vogliamo più essere cittadini di serie B - è il messaggio lanciato durante il presidio -. Il mercato rappresenta un punto di riferimento sociale ed economico fondamentale, ma senza interventi rischia un progressivo declino”.

Il problema dei cantieri

Al centro della protesta non solo il calo generale del settore, ma anche le conseguenze legate ai cantieri di piazza Baldissera, che negli ultimi anni hanno reso più difficile l’accesso all’area, con ripercussioni dirette sulle vendite e sulla presenza dei clienti. Accanto alla denuncia, la Circoscrizione avanza una serie di richieste operative rivolte al Comune, ritenute attuabili in tempi brevi.

Le richieste alla Città

La prima riguarda l’introduzione di uno sconto sul plateatico, con una riduzione temporanea del canone di occupazione del suolo pubblico per almeno tre mesi, così da alleggerire i costi per gli operatori.

La seconda proposta punta all’estensione dei fondi Pon Metro Plus anche alla Circoscrizione 5, oggi esclusa nonostante faccia parte dell’area nord della città. Un passaggio ritenuto fondamentale per sostenere progetti di riqualificazione e rilancio economico.

“La nostra presenza sul territorio è quotidiana - sottolinea Ballatore -, qui raccogliamo ogni giorno le difficoltà di chi lavora e chiede risposte concrete. Per questo chiediamo alla Città di fare la propria parte”. La Circoscrizione 5 annuncia che la mobilitazione non si fermerà fino a quando non arriveranno risposte scritte e interventi tangibili per la salvaguardia del commercio di vicinato e della dignità dei propri mercati.