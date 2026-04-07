Torna “Pinocchio, storia di un burattino”: quattro appuntamenti a teatro per grandi e piccoli

Dopo il successo della scorsa stagione, lo spettacolo “Pinocchio, storia di un burattino” torna sulle scene di Torino con una nuova serie di repliche previste per il mese di maggio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti teatrali dedicati a famiglie e appassionati.

L’opera andrà in scena in due diversi spazi cittadini: il Teatro Sant'Anna (via Brione 40) sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 17, e successivamente al Teatro Cardinal Massaia (via Sospello 32/c) sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17.

Prodotto dall’associazione culturale senza scopo di lucro Teatro Reginald, lo spettacolo ripropone il celebre racconto di Carlo Collodi con una scelta drammaturgica che resta fedele al testo originale, considerato un classico della letteratura italiana e internazionale. Una fedeltà che, secondo gli organizzatori, rappresenta uno degli elementi chiave del successo già ottenuto nella stagione precedente.

Sul palco sette attori della scuola di Teatro Reginald-AUI, diretti da Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, danno vita a uno spettacolo che mescola registro comico e dimensione fantastica, mantenendo al centro il messaggio educativo dell’opera: il percorso di crescita e la distinzione tra bene e male. La rappresentazione è arricchita dalle musiche di scena di Giuseppe Verdi, che accompagnano lo sviluppo narrativo contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva.

Il cast comprende Mariano Lamberti, Elia Furnò, Blanca Briceño, Valentina Manfredi, Sophie Jayme, Daniela Bradeanu e Nicolina Morabito. Scene e costumi sono curati da Alessandra Odarda, mentre il disegno luci è firmato da Franco Lupi.

I biglietti hanno un costo di 10 euro (ridotto a 5 euro per i bambini), con prime file numerate a 20 euro. È inoltre disponibile la formula del “biglietto sospeso”. Prenotazioni e prevendite sono attive tramite l’associazione organizzatrice.