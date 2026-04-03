Ex Rubbertex, tra roghi tossici e accampamenti abusivi: torna l’allarme

Occupazioni abusive e incendi nell’area ex Rubbertex, nei pressi dello svincolo Torino-Caselle, a Borgo Vittoria. A sollevare il tema con un’interpellanza ci ha pensato il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone.

Tornano le baracche e gli abusivi

Secondo quanto segnalato, nell’area si sarebbe nuovamente consolidato un insediamento abusivo, con baracche costruite con materiali di fortuna e condizioni igieniche precarie. A preoccupare maggiormente i residenti sono i frequenti incendi di rifiuti e plastiche, con emissioni di fumi tossici e odori persistenti che renderebbero l’aria “irrespirabile” e comprometterebbero la qualità della vita.

La 5: “Serve uno sgombero”

Le segnalazioni e gli interventi della polizia locale, già avvenuti in occasione dei roghi, non avrebbero finora portato a una soluzione strutturale del problema. Da qui le richieste rivolte all’amministrazione: chiarire le ragioni della mancata risoluzione, indicare tempi e modalità per un eventuale sgombero e attivare un monitoraggio ambientale per verificare i livelli di inquinamento.

Parco giochi riqualificato già vandalizzato

Parallelamente, sul fronte del verde pubblico, arrivano aggiornamenti anche sul vicino parco giochi Rubbertex. Tutte le attrezzature sono state sostituite e rimesse a norma. Tuttavia, si registrano già episodi di vandalismo: due canestri installati sono stati nuovamente rubati e le reti del campo da calcetto risultano danneggiate poco dopo il ripristino.

Nell’area sono stati inoltre abbattuti i filari di alberi malati e rimossa l’edera nei pressi dell’ex fabbrica, già oggetto di sgombero e pulizia nel 2024. Interventi che, però, non sembrano sufficienti a risolvere le criticità complessive della zona.