Domenica di Pasqua segnata dagli incidenti: tanti gli interventi dei sanitari del 118

Il 118 di Azienda Zero nella giornata di oggi è intervenuta più volte per soccorrere motociclisti rimasti coinvolti in incidenti stradali. I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa del 118 di Torino, hanno richiesto l'intervento di ambulanze e, in alcuni casi, anche del Servizio Regionale di Elisoccorso.

Questi i casi più significativi:

- Intorno alle 12 sulla ss25 a Giaglione un uomo di 36 anni è rimasto ferito alle gambe. Codice giallo. Il paziente è stato trasportato in elicottero al Cto.

- intorno alle 17.30 si è verificato un altro incidente in Valle di Susa, a Exilles sulla ss24 del Monginevro. Codice giallo trasportato al CTO. Sono intervenuti prima l'ambulanza poi l'elisoccorso.

- A Pianezza, sempre nel tardo pomeriggio i sanitari hanno soccorso due motociclisti feriti a Pianezza in via Cassagna. Entrambi codici gialli sono stati portati al Maria Vittoria.

- ad Arignano in via Borgo Cremera 33 altri due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale: sono un codice verde e un codice giallo trasportati al San Giovanni Bosco.