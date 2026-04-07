UniTo lancia Innosfera: un nuovo portale dedicato all'innovazione (e una casa alle Ogr)

L’Università di Torino lancia Innosfera, il portale dedicato all’innovazione per chi desidera sviluppare progetti di innovazione, iniziative imprenditoriali e collaborazioni con il mondo produttivo.

L’iniziativa si rivolge alla comunità accademica e agli attori dell’ecosistema – ricercatori e ricercatrici, studenti, startup, imprese e investitori – con l’obiettivo di favorire nuove progettualità e rafforzare il dialogo tra università e sistema economico. Attraverso il sito e i canali dedicati, Innosfera diffonde opportunità per lo sviluppo di progetti innovativi, tra bandi di finanziamento, programmi di formazione, ed eventi provenienti dall’ecosistema dell’innovazione a Torino, in Italia e all’estero, insieme alle iniziative e alle attività promosse dall’Ateneo per supportare l’imprenditorialità accademica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di nuovi percorsi di impresa.

Il portale organizza e rende accessibili queste opportunità in un unico ambiente, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di innovazione.

“Con Innosfera vogliamo offrire alla comunità universitaria e ai nostri partner un punto di accesso alle opportunità legate all’innovazione – afferma Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino – Non è solo uno spazio informativo, ma uno strumento per mettere in relazione competenze, idee e risorse, rafforzando la capacità dell’Ateneo di generare e accompagnare processi di innovazione. Il portale si inserisce nel lavoro che l’Ateneo sta portando avanti per rafforzare i processi di creazione, gestione e valorizzazione dell’innovazione, promuovendo progettualità e partnership strategiche. L’obiettivo è sostenere il trasferimento tecnologico, in ambito industriale e sociale, e sviluppare collaborazioni con il sistema delle imprese a livello locale, nazionale e internazionale”.

Accanto allo spazio digitale del portale, l’Università di Torino ha attivato una presenza presso OGR Tech, uno dei principali hub dell’innovazione a livello nazionale, per favorire l’incontro tra ricerca universitaria, startup e mondo imprenditoriale. Il presidio, in via sperimentale, prevede l’utilizzo di postazioni di lavoro dedicate ai referenti dell’Università impegnati nelle attività di innovazione. Lo spazio è pensato come un punto operativo di facilitazione e relazione: da un lato, offre l’opportunità di immergersi nell’ecosistema OGR Tech, partecipare ad eventi e sviluppare occasioni di networking e collaborazione; dall’altro, consente all’Ateneo di presidiare attivamente le relazioni con stakeholder, imprese e investitori, promuovendo incontri mirati, attività di scouting progettuale e opportunità di partnership e co-progettazione.

“Innosfera nasce per mettere a sistema le molte iniziative che l’Università di Torino dedica alla ricerca e all’innovazione – sottolinea Marco Pironti, Vicerettore all’Innovazione e alla valorizzazione delle conoscenze dell’Università di Torino – La piattaforma contribuisce a rafforzare il dialogo tra università, imprese e altri attori dell’ecosistema, favorendo nuove opportunità di collaborazione”.

Con Innosfera, l’Università di Torino aggiunge dunque un nuovo tassello alle proprie iniziative dedicate alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione: uno spazio digitale pensato per sostenere lo sviluppo di nuovi progetti, affiancato da una presenza fisica nei luoghi in cui l’innovazione prende forma e cresce ogni giorno. Un’infrastruttura che contribuisce a posizionare l’Ateneo come nodo attivo e riconoscibile nell’ecosistema dell’innovazione, a livello locale, nazionale e internazionale.