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Scuola e formazione | 07 aprile 2026, 11:30

UniTo lancia Innosfera: un nuovo portale dedicato all'innovazione (e una casa alle Ogr)

L’Ateneo rafforza la propria presenza nell’ecosistema dell’innovazione con un punto di accesso integrato tra università, imprese e territorio

L'innovazione di UniTo trova un nuovo spazio, non solo digitale

L'innovazione di UniTo trova un nuovo spazio, non solo digitale

L’Università di Torino lancia Innosfera, il portale dedicato all’innovazione per chi desidera sviluppare progetti di innovazione, iniziative imprenditoriali e collaborazioni con il mondo produttivo.

L’iniziativa si rivolge alla comunità accademica e agli attori dell’ecosistema – ricercatori e ricercatrici, studenti, startup, imprese e investitori – con l’obiettivo di favorire nuove progettualità e rafforzare il dialogo tra università e sistema economico. Attraverso il sito e i canali dedicati, Innosfera diffonde opportunità per lo sviluppo di progetti innovativi, tra bandi di finanziamento, programmi di formazione, ed eventi provenienti dall’ecosistema dell’innovazione a Torino, in Italia e all’estero, insieme alle iniziative e alle attività promosse dall’Ateneo per supportare l’imprenditorialità accademica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di nuovi percorsi di impresa.

Il portale organizza e rende accessibili queste opportunità in un unico ambiente, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di innovazione.

Con Innosfera vogliamo offrire alla comunità universitaria e ai nostri partner un punto di accesso alle opportunità legate all’innovazione – afferma Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino – Non è solo uno spazio informativo, ma uno strumento per mettere in relazione competenze, idee e risorse, rafforzando la capacità dell’Ateneo di generare e accompagnare processi di innovazione. Il portale si inserisce nel lavoro che l’Ateneo sta portando avanti per rafforzare i processi di creazione, gestione e valorizzazione dell’innovazione, promuovendo progettualità e partnership strategiche. L’obiettivo è sostenere il trasferimento tecnologico, in ambito industriale e sociale, e sviluppare collaborazioni con il sistema delle imprese a livello locale, nazionale e internazionale”.

Accanto allo spazio digitale del portale, l’Università di Torino ha attivato una presenza presso OGR Tech, uno dei principali hub dell’innovazione a livello nazionale, per favorire l’incontro tra ricerca universitaria, startup e mondo imprenditoriale. Il presidio, in via sperimentale, prevede l’utilizzo di postazioni di lavoro dedicate ai referenti dell’Università impegnati nelle attività di innovazione. Lo spazio è pensato come un punto operativo di facilitazione e relazione: da un lato, offre l’opportunità di immergersi nell’ecosistema OGR Tech, partecipare ad eventi e sviluppare occasioni di networking e collaborazione; dall’altro, consente all’Ateneo di presidiare attivamente le relazioni con stakeholder, imprese e investitori, promuovendo incontri mirati, attività di scouting progettuale e opportunità di partnership e co-progettazione. 

Innosfera nasce per mettere a sistema le molte iniziative che l’Università di Torino dedica alla ricerca e all’innovazione – sottolinea Marco Pironti, Vicerettore all’Innovazione e alla valorizzazione delle conoscenze dell’Università di Torino – La piattaforma contribuisce a rafforzare il dialogo tra università, imprese e altri attori dell’ecosistema, favorendo nuove opportunità di collaborazione”.

Con Innosfera, l’Università di Torino aggiunge dunque un nuovo tassello alle proprie iniziative dedicate alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione: uno spazio digitale pensato per sostenere lo sviluppo di nuovi progetti, affiancato da una presenza fisica nei luoghi in cui l’innovazione prende forma e cresce ogni giorno. Un’infrastruttura che contribuisce a posizionare l’Ateneo come nodo attivo e riconoscibile nell’ecosistema dell’innovazione, a livello locale, nazionale e internazionale.

comunicato stampa

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