Servizio Civile Universale, ultimi giorni per candidarsi con Anpas Piemonte

Ultime ore a disposizione per i giovani che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità. Il bando per il Servizio Civile Universale scadrà infatti alle 14 dell’8 aprile. A disposizione ci sono 184 posti offerti dalle associazioni Anpas Piemonte, distribuiti in tutte le province della Regione.

L’opportunità riguarda ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono entrare a far parte del sistema di volontariato organizzato delle Pubbliche Assistenza. I settori di impiego spaziano dal soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118 all’assistenza, fino all’educazione e promozione culturale. Un’occasione concreta, sottolinea l’organizzazione, per contribuire ogni giorno alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali.

Un anno di impegno con assegno mensile

Il Servizio Civile Universale ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore. Ai volontari spetta un assegno mensile di circa 520 euro. Le candidature vanno presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, accessibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per accompagnare i giovani nella scelta del progetto più adatto e supportarli nella candidatura, Anpas Piemonte ha attivato un sito dedicato ( serviziocivile.anpas.piemonte.it ) con tutte le informazioni aggiornate.

Soccorso 118 e promozione culturale

Scegliere il Servizio Civile in Anpas significa, come ricordano dall’associazione, “vivere un anno ad alto valore umano, civile e professionale”. I volontari diventano parte attiva di un percorso che favorisce la crescita personale, lo sviluppo di competenze trasversali e tecniche e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. Spesso questa esperienza rappresenta il primo vero contatto con il mondo del lavoro e con il senso di responsabilità verso gli altri.

Particolarmente significativa è l’esperienza nel settore del soccorso sanitario 118. Dopo una formazione iniziale strutturata e certificata dalla Regione Piemonte, i giovani volontari affiancano soccorritori esperti nelle attività di emergenza, entrando progressivamente nei turni di ambulanza e partecipando a tutte le fasi dell’intervento. Un percorso intenso che permette di comprendere da vicino il valore del lavoro di squadra, della prontezza decisionale e dell’umanità che caratterizzano il sistema di emergenza.

Accanto al settore sanitario, i progetti di assistenza, educazione e promozione culturale vedono i volontari impegnati in attività di sensibilizzazione rivolte a studenti, cittadini ed enti del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato e di corretti stili di vita.

Attenzione all’inclusione: 51 posti riservati

Grande attenzione è rivolta anche all’inclusione. 51 posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione nei progetti di assistenza e a ragazzi e ragazze in condizioni di difficoltà economica nei progetti educativi. Un impegno che conferma il valore del Servizio Civile come strumento di equità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Le possibilità, provincia per provincia

Le opportunità sono distribuite su tutto il territorio piemontese. In provincia di Alessandria sono disponibili complessivamente 31 posti presso le sedi di Croce Bianca Acqui Terme, Croce Verde Alessandria, Croce Verde Arquata Scrivia, Croce Verde Felizzano (con distaccamento a Spinetta Marengo), Croce Verde Ovadese (con sezione a Basaluzzo) e Avis Primo Soccorso Valenza.

Per la provincia di Asti i posti sono 13, suddivisi tra Croce Verde Asti, Croce Verde Mombercelli, Croce Verde Montemagno e Croce Verde Nizza Monferrato. In provincia di Cuneo i volontari potranno scegliere tra 10 posti offerti da Croce Verde Bagnolo Piemonte, Croce Bianca Ceva, Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana, Associazione Volontari del Soccorso Dogliani e Croce Verde Saluzzo.

In provincia di Novara i posti a disposizione sono 13, distribuiti tra Sre Servizio Radio Emergenza Grignasco, Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, Novara Soccorso, Volontari Soccorso Cusio Sud-Ovest di San Maurizio d’Opaglio e Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano. Per la provincia di Vercelli sono previsti 7 posti presso Pal Pubblica Assistenza Livornese di Livorno Ferraris, Gvss Gruppo Volontari Soccorso Santhià e Pat Pubblica Assistenza Trinese. In provincia del Verbano Cusio Ossola le opportunità sono 10, con coinvolgimento di Croce Verde Gravellona Toce, Corpo Volontari del Soccorso Omegna, Corpo Volontari Soccorso Ornavasso, Squadra Nautica Salvamento Verbania e Corpo Volontari del Soccorso Villadossola.

Il maggior numero di posti è offerto in provincia di Torino, dove si contano 100 posizioni distribuite in numerose sedi, tra cui Croce Verde Bricherasio, Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso, Croce Verde Cavour, Croce Verde Cumiana, Anpas Comitato Regionale Piemonte di Grugliasco, Ivrea Soccorso, Croce Verde None, Croce Bianca Orbassano, Croce Verde Perosa Argentina, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde Porte, Croce Bianca Rivalta di Torino, Croce Verde Rivoli, Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Verde Bessolese di Scarmagno, le sezioni torinesi di Alpignano, Borgaro Torinese, Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria Reale, Croce Verde Torino, Croce Giallo Azzurra Torino, Croce Bianca del Canavese di Valperga, Croce Verde Villastellone, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, Croce Bianca Volpianese e Croce Giallo Azzurra Volvera.