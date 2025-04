Sicurezza a Borgata Rosa, nuova segnaletica stradale contro gli incidenti

È stato completato il rifacimento della segnaletica stradale sul territorio di Borgata Rosa, un intervento tanto atteso e fortemente richiesto dai cittadini. È stata rinnovata sia la segnaletica orizzontale che quella verticale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale in tutta la zona, soprattutto per i pedoni.

Accolte le richieste dei residenti

“Questo intervento - dichiarano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e i coordinatori alla Viabilità e al Bilancio, Giuseppe Piras e Michele Crispo - è frutto di un ascolto attento delle esigenze dei residenti che ci hanno segnalato la necessità di un aggiornamento della segnaletica, soprattutto per garantire una maggiore sicurezza su strada. Ci siamo attivati per intervenire in modo concreto per migliorare la viabilità delle nostre strade”.

Per garantire maggiore sicurezza

Nell’ultimo anno sono stati realizzati diversi interventi per garantire maggiore sicurezza a tutta la Borgata anche con la realizzazione dei due attraversamenti pedonali con banchina salva pedoni in corso Casale.