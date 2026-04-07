Barbara Bouchet e Emanuela Piovano al Cinema Romano per presentare il film "Finale Allegro"

In occasione dell’uscita del film "Finale: Allegro", lungometraggio scritto e diretto dalla regista piemontese Emanuela Piovano – realizzato in Piemonte nel 2024 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e il contributo del “Piemonte Film TV Fund” - la produzione ha organizzato un tour di proiezioni speciali in presenza del cast.

La proiezione a Torino sarà martedì 14 aprile al Cinema Romano alle ore 20.30 alla presenza della regista Emanuela Piovano e la protagonista del film Barbara Bouchet.



Il film è l'adattamento del romanzo di Margherita Giacobino “L’età ridicola” e racconta la storia dell’ottantenne Karina e dell’adorata amica di una vita Elena. La sceneggiatura è scritta da Emanuela Piovano con la collaborazione di Cristina Borsatti, Céline Gailleurd, Olivier Bohler.



Nel cast principale, oltre a Barbara Bouchet, Anna Bonasso e Nutsa Khubulava nei panni delle tre protagoniste della storia, anche Luigi Diberti e Luca Chikovani, Diego Casalis e Frida Bollani Magoni.



Le riprese si sono svolte a Torino tra marzo e aprile 2024, dopo 6 settimane di lavorazione e 6 di preparazione. Nel corso delle riprese numerose location cittadine coinvolte tra cui Piazza Vittorio Veneto, il Lungo Po, l’Auditorium Rai di Via Rossini, il Circolo Canottieri Armida, il palazzetto del ghiaccio Tazzoli e il Cimitero Monumentale.



La trama

Karina ha avuto successo, amori difficili e una vita intensa. Ora vive sola con il suo pianoforte e il gatto Veleno, convinta di aver già deciso cosa fare del tempo che le resta. Ma il passato torna a bussare, una giovane collaboratrice domestica entra nella sua quotidianità, e l’amore impossibile per Elena chiede ancora spazio. Tra imprevisti e piccoli tradimenti, Karina scopre che anche a un passo dal finale può esistere un nuovo inizio.