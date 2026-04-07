Castelli Aperti: le dimore storiche visitabili domenica 12 aprile

Dopo l’esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al visitatore di scoprire le più affascinanti dimore storiche del Piemonte.



I beni storici in provincia di Torino aperti domenica 9 giugno.

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00.

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00.

Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni.

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it.

