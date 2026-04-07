Pino Torinese inaugura il Premio Cultura: riconoscimento al professor Gianfranco Gribaudo

È il professore di Pino Torinese Gianfranco Gribaudo il premiato della prima edizione del Premio Cultura, il nuovo riconoscimento che debutta quest'anno in paese con l'obiettivo di celebrare eccellenza e tradizione del territorio.

La scelta è stata condivisa all'unanimità dalle associazioni promotrici dell'iniziativa – Museo delle Contadinerie, Unitre di Pino Torinese e l’associazione Santa Maria del Pino – che hanno deciso di premiare il docente per la sua instancabile attività di studio, insegnamento e valorizzazione della lingua piemontese, considerata un pilastro dell'identità culturale del territorio.

Gribaudo è noto in particolare per essere l'autore del monumentale "Nuovo Dizionario piemontese-italiano. La fiama ch'as dëstissa nen", opera di riferimento per la conservazione e la diffusione del patrimonio linguistico regionale. Il suo lavoro lo ha reso non solo un accademico di primo piano, ma anche un autentico custode della lingua madre, patrimonio immateriale della comunità piemontese. Nel corso della sua carriera ha inoltre collaborato con il Centro Studi Piemontesi di Torino, contribuendo alla formazione di nuovi studiosi e alla realizzazione di testi didattici dedicati alla lingua piemontese.

"Un dialetto non è una lingua "minore" come spesso si crede - ha spiegato Chiara Pantone, curatrice del Museo delle Contadinerie -. Dal punto di vista scientifico possiede un proprio sistema grammaticale, lessicale e fonetico completo e conoscerlo e studiarlo è una ricchezza, perché è la massima espressione della cultura locale e l'eredità storica della sua comunità. Permette di cogliere sfumature e concetti legati al territorio che spesso non sono traducibili nella lingua nazionale ed è fondamentale per interagire quotidianamente con le generazioni più anziane o per immergersi pienamente nella vita sociale locale".

La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà venerdì 10 aprile alle ore 17.30 presso l'Auditorium del Centro Polifunzionale di piazza Montessori a Pino Torinese. Nel corso dell'incontro sarà presentata anche la quarta edizione, ampliata e aggiornata, del Dizionario.

Durante l'evento il professor Gribaudo dialogherà con il professor Francesco Balcet, attuale docente del corso di piemontese dell'Unitre locale. Interverranno inoltre i presidenti delle associazioni organizzatrici e le autorità comunali.

"Valorizzare la lingua piemontese - ha dichiarato la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi - significa riconoscere il valore della nostra identità e della nostra storia, ma anche guardare al presente con maggiore consapevolezza. Premiare il professor Gianfranco Gribaudo vuol dire valorizzare il lavoro di chi, con studio e passione, contribuisce a mantenere viva una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e a trasmetterlo alle nuove generazioni".

"La lingua piemontese non è soltanto memoria del passato, ma uno strumento prezioso per comprendere il nostro territorio e le sue radici - ha commentato l’assessora alla cultura Elisa Pagliasso -. Ringrazio le associazioni organizzatrici di questo premio che è in grado di sottolineare come cultura, ricerca e insegnamento possano diventare un ponte tra la tradizione e il futuro della comunità. Il lavoro del professor Gribaudo, in questo senso, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la diffusione del patrimonio linguistico piemontese".



