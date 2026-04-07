Storia, difesa e memoria per le Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese a Torre Pellice

Si potrà accedere a documenti storici, libri, immagini e fotografie durante le iniziative organizzate dalla Fondazione Centro culturale valdese per la quarta edizione delle Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese, previste per l’11 e il 12 aprile, su tutto il territorio nazionale.

Per la prima volta, l’iniziativa si esprime anche attraverso un tema, ‘la Parola al patrimonio’, con l’obiettivo di valorizzarlo, curarne la memoria e mettere in risalto le sue relazioni con le comunità di oggi.

A livello locale, la sede dell’Archivio della Tavola valdese e del Museo valdese a Torre Pellice, in via Beckwith 3, ospiterà sabato 11, alle 15, un evento dal titolo ‘Il ferro e l’inchiostro’. Con visite guidate e interventi di esperti, si porterà il pubblico a conoscere alcuni elementi legati alla difesa (e all’offesa) confessionale attraverso documenti, libri e armi. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria chiamando il 0121 932179 o scrivendo a bookshop@fondazionevaldese.org.

Domenica 12, alle 16, si terrà la visita guidata alla sezione storica del Museo valdese compresa nel biglietto, che per tutto il fine settimana, dalle 15 alle 18,30, costerà 3 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a bookshop@fondazionevaldese.org.

Queste iniziative saranno precedute, venerdì 10 aprile, alle 21, al Cinema Le Valli di Villar Perosa, dal cine-concerto in occasione del restauro del film del 1924 ‘I valdesi. Un popolo di martiri’, diretto da Nino Martinengo. Censurato dal Fascismo, dopo una ricomparsa negli Stati Uniti nel 1989, è stato restituito ai valdesi piemontesi e restaurato nel 2015, per volontà della Fondazione Centro culturale valdese e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sarà accompagnato da musiche composte da Andrea Castagnoli eseguite dal vivo dall’Archeia Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Pomati. L’ingresso costerà 10 euro ed è possibile acquistare la prevendita online su webtic o alla biglietteria del cinema nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 23, lunedì e martedì dalle 21 alle 23.