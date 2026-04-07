 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 07 aprile 2026, 17:05

Storia, difesa e memoria per le Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese a Torre Pellice

Un fine settimana di visite guidate al Museo valdese per ‘dare parola al patrimonio’

L’orchestra Archeia protagonista dell’incontro del 10 aprile

L’orchestra Archeia protagonista dell’incontro del 10 aprile

Si potrà accedere a documenti storici, libri, immagini e fotografie durante le iniziative organizzate dalla Fondazione Centro culturale valdese per la quarta edizione delle Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese, previste per l’11 e il 12 aprile, su tutto il territorio nazionale.

Per la prima volta, l’iniziativa si esprime anche attraverso un tema, ‘la Parola al patrimonio’, con l’obiettivo di valorizzarlo, curarne la memoria e mettere in risalto le sue relazioni con le comunità di oggi.

A livello locale, la sede dell’Archivio della Tavola valdese e del Museo valdese a Torre Pellice, in via Beckwith 3, ospiterà sabato 11, alle 15, un evento dal titolo ‘Il ferro e l’inchiostro’. Con visite guidate e interventi di esperti, si porterà il pubblico a conoscere alcuni elementi legati alla difesa (e all’offesa) confessionale attraverso documenti, libri e armi. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria chiamando il 0121 932179 o scrivendo a bookshop@fondazionevaldese.org.

Domenica 12, alle 16, si terrà la visita guidata alla sezione storica del Museo valdese compresa nel biglietto, che per tutto il fine settimana, dalle 15 alle 18,30, costerà 3 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a bookshop@fondazionevaldese.org
Queste iniziative saranno precedute, venerdì 10 aprile, alle 21, al Cinema Le Valli di Villar Perosa, dal cine-concerto in occasione del restauro del film del 1924 ‘I valdesi. Un popolo di martiri’, diretto da Nino Martinengo. Censurato dal Fascismo, dopo una ricomparsa negli Stati Uniti nel 1989, è stato restituito ai valdesi piemontesi e restaurato nel 2015, per volontà della Fondazione Centro culturale valdese e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sarà accompagnato da musiche composte da Andrea Castagnoli eseguite dal vivo dall’Archeia Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Pomati. L’ingresso costerà 10 euro ed è possibile acquistare la prevendita online su webtic o alla biglietteria del cinema nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 23, lunedì e martedì dalle 21 alle 23.

Sabina Comba

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium