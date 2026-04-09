I mestieri dell’Artigianato incontrano le scuole

L’artigianato piemontese si è dotato di un nuovo strumento per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’artigianato e per affrontare le difficoltà legate al reperimento di personale qualificato. È proprio per rispondere a queste esigenze che nasce, infatti, il progetto “I mestieri dell’Artigianato”, promosso da Confartigianato Imprese Piemonte con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’iniziativa è rivolta alle classi terze della scuola primaria piemontese e prevede la distribuzione di 32.000 album illustrati e da colorare, dedicati ai principali mestieri artigiani: dal falegname al ceramista, dal fabbro al sarto, fino a numerose altre professioni raccontate attraverso immagini e contenuti pensati per coinvolgere i bambini attraverso il disegno e una scrittura in forma di versi semplici e ritmati.

In un’epoca che rischia di dimenticare la forza del fare, questo progetto vuole essere un piccolo vademecum educativo per trasmettere passione e conoscenza e raccontare in modo facile e immediato l’artigianato, con l’infinità di storie e di significati che lo caratterizzano.

In questo contesto si inserisce il primo evento torinese di distribuzione degli album, che si è svolto oggi, mercoledì 9 aprile alle ore 10 presso il Coro della Chiesa di Santa Pelagia. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il territorio torinese e segna l’avvio ufficiale della diffusione del progetto anche nel capoluogo piemontese.

Nella giornata di oggi è intervenuto anche l’Assessore al Bilancio e Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, che si è detto entusiasta di poter sostenere come Regione Piemonte un progetto così importante che ha come obiettivo quello di ripopolare un settore come quello artigiano, che per il Piemonte è sempre stato un comparto fondamentale.

La mattinata è stata dedicata ai bambini delle scuole primarie, protagonisti dell’iniziativa, e si articolerà in diversi momenti pensati per coniugare educazione e intrattenimento. Dopo l’accoglienza e la distribuzione degli album da colorare, è seguita una breve introduzione del progetto a cura di Confartigianato Imprese Piemonte e delle Istituzioni presenti, che hanno illustrato il valore culturale ed educativo dell’iniziativa. A concludere l’evento uno spettacolo di intrattenimento realizzato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, pensato per coinvolgere i bambini in un’esperienza divertente e formativa.

L’appuntamento di oggi rappresenta quindi non solo un momento di distribuzione di materiale didattico, ma anche un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’artigianato, valorizzando il lavoro manuale, la creatività e il talento che da sempre caratterizzano il tessuto produttivo piemontese.

Dichiara Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte: “Per la prima volta l’artigianato si dota di uno strumento pensato per i bambini, un album che richiama alcune figure del mondo artigiano come l’acconciatore, l’edile, la sarta, il taxista, ecc., per raccontare la storia, l’identità e il valore di un mondo complesso e stratificato, in continua trasformazione. È fondamentale portare l’esempio artigiano ai più giovani già nella fase primaria del percorso scolastico, affinché possano operare future scelte consapevoli, e perché no, dare continuità ad antichi mestieri che, sempre di più, sono espressione di modernità e ricerca di innovazione ma che purtroppo rischiano l’estinzione non perché manchi il lavoro ma perché sono sempre meno le persone desiderose di intraprendere mestieri che comportino il doversi spostare dal monitor del PC. Crediamo fortemente che questo progetto possa contribuire ad essere un antidoto alla frammentazione, all’emarginazione, all’estinzione, che come custodi di mestieri e tradizioni millenarie abbiamo il dovere di combattere”.