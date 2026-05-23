Sei gite tra Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca per sperimentare l’accessibilità dei Territori Smart

Le Valli Pellice, Chisone e Germanasca come destinazioni accoglienti per tutti e tutte: è l’obiettivo della nuova iniziativa ‘Vengo anch’io’, nell’ambito del progetto Territori S.M.A.R.T.², promosso dalla Diaconia Valdese, che propone un calendario di 6 gite e uscite tra la fine di maggio a fine luglio rivolte a persone con disabilità o bisogni specifici e ai rispettivi caregivers.

“Queste gite, con proposte culturali e naturalistiche, sono un esperimento per vedere quanto siano accessibili i luoghi che hanno fatto la formazione ‘Territori Smart’ proposta da noi nelle fasi precedenti del progetto sul turismo accessibile. Si portano le persone in contesti che rappresentano un esempio da questo punto di vista e che le operatrici conoscono molto bene. Lì verranno proposti attività ricreative e aggregative”, indica la project manager Valeria Lucenti.

Nella formazione non si è lavorato sulle mancanze strutturali ma sull’approccio all’accessibilità e alla gestione di persone con bisogni specifici. “Il Museo Valdese di Torre Pellice, per esempio, ha migliorato la comunicazione a livello di accessibilità museale e delle informazioni della cultura. In modo simile si sono mossi la pizzeria Ca’ Piana di Villar Pellice, il Salei Bistro di Prali e Scopriminiera”. Le operatrici, per favorire il processo, hanno elaborato un libretto della comunicazione. “Contiene strumenti per provare a migliorare e indicazioni su come approcciarsi alle persone, tra cui l’importanza del tono di voce, della modalità di avvicinarsi”.

Oltre a testare il territorio, ‘Vengo anch’io’ servirà per raccogliere delle informazioni che poi si potranno usare anche per preparare pacchetti turistici accessibili. “Sarebbe del materiale da mettere a disposizione affinché il territorio sia promosso. La maggior quantità di info permette di capire che cosa possono offrire le realtà che una persona va a visitare, agevolando una visita o un soggiorno piacevole a seconda dei bisogni individuali”.

La prima uscita in programma sarà sabato 30 maggio con ‘Sentieri di Libertà. Una giornata tra natura e cultura valdese’ tra Villar Pellice e Torre Pellice. Il ritrovo sarà alle 11 al Laghetto Cros di Villar Pellice per un percorso attorno al laghetto accessibile in sedia rotelle. Alle 12,15 ci si sposterà alla Pizzeria Ca’ Piana per il giro pizza, mentre alle 14 ci si recherà al Museo Valdese di via Beckwith 3, a Torre Pellice, per la visita guidata alla sezione del museo dedicata alla vita e cultura alpina. Iscrizioni entro il 25 maggio, al seguente link: VENGO ANCH'IO: Sentieri di Libertà, una giornata tra natura e cultura valdese, sabato 30 maggio

Per martedì 9 e mercoledì 10 giugno a Prali è previsto ‘Prali una destinazione da vivere’. Il primo giorno il ritrovo sarà alle 10 al Salei Bistrot per l’accoglienza del gruppo, a cui seguirà una passeggiata naturalistica lungo uno dei percorsi della zona. Alle 12 è previsto un pranzo al sacco immersi nella natura a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, alle 14, ci si sistemerà agli hotel Salei e Miramonti. Alle 15,30 si svolgerà una attività laboratoriale sensoriale, curata dall’Associazione Artena, pensata per favorire l’esplorazione dell’ambiente attraverso i sensi e stimolare curiosità e consapevolezza del territorio. La giornata si concluderà alle 19,30 con la cena. Il secondo giorno, dopo la colazione in hotel, alle 10 si terrà un’attività a cura delle operatrici del progetto Territori Smart, dedicata alla scoperta e valorizzazione del territorio. Dopo il pranzo, alle 14,30, si visiterà lo Scopriminiera, con un’esperienza guidata alla scoperta della storia mineraria della valle. Anche in questo caso, iscrizioni entro il 25 maggio, al seguente link: VENGO ANCH'IO: Prali una destinazione da vivere, soggiorno 9-10 giugno

Infine, sabato 20 giugno al Castello di Miradolo si terrà ‘Un castello da fiaba’. Il ritrovo è previsto in via Cardonata 2, alle ore 10 e la mattinata inizierà con la visita alla mostra ‘C’è oggi una fiaba. Castelli, fate, boschi e oggetti magici,’ un percorso espositivo che esplora il tema della fiaba attraverso lo sguardo di importanti artisti contemporanei. Si parteciperà poi al laboratorio creativo ‘Carte da Fiaba’, un’attività che invita i partecipanti a lasciarsi ispirare dalle opere appena viste per creare piccole composizioni artistiche utilizzando carte, forme e colori. Dopo il pic-nic nel Bistrot del Castello, alle 14 ci sarà un momento di esplorazione del parco storico, con alberi secolari, ampi prati e scorci suggestivi.

La partecipazione alle gite prevede una quota a carico dei partecipanti da pagarsi direttamente in loco ai fornitori dei servizi e il costo specifico è indicato per ogni singola uscita nella locandina e form di iscrizione. I posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza e la corretta gestione dei gruppi. In caso di maltempo il programma della gita potrà subire variazioni o essere annullato.

E per luglio si sta già lavorando ad altre 3 proposte.