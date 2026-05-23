Porte aperte all'aeroclub di Torino: obiettivo, valorizzare le eccellenze aerospaziali del territorio

Tantissime persone hanno affollato questa mattina l’open day organizzato dall’Aero Club Torino, in strada della Berlia 500, all’Aeroporto di Torino Aeritalia. Porte aperte al pubblico, con ingresso libero e gratuito, fino alle 19.

La giornata, patrocinata dalle Città di Torino e di Collegno. è dedicata alla cultura aeronautica, alla formazione e alle eccellenze del comparto aerospaziale piemontese. Voli dimostrativi, stand espositivi, conferenze e firma della convenzione con il Politecnico di Torino. L’evento si conferma come uno dei principali momenti di incontro tra pubblico, industria e mondo della formazione, con l’obiettivo di avvicinare nuove generazioni e appassionati alle opportunità offerte dal settore aeronautico e spaziale.

Tra gli invitati l’assessore alla Sicurezza della città di Torino Marco Porcedda che ha portato i saluti istituzionali dell’Amministrazione torinese: “Anche qui si costruisce il futuro della Città. Si parla sempre più spesso di percorsi diversi per dare nuovo respiro a Torino, alla città e al territorio. L’Aero Club, con giornate come quella di oggi, sostiene l’obiettivo comune di guardare avanti con un approccio orientato al futuro, utile, doveroso e potenzialmente proficuo. La presenza di moltissime realtà è una prova concreta dell’interesse verso il settore. L’ampia partecipazione è un segnale che c’è spazio per far sviluppare ulteriormente e ancora meglio il comparto. Un ringraziamento all’Aero Club Torino per le iniziative portate avanti in questo settore con impegno e passione e perchè ancora una volta si è dimostrato punto di riferimento per lo sviluppo dell’aerospazio e, in questo contesto, per gli aspetti legati al volo. Un grazie anche a Matteo Cavallone, sindaco di Collegno, città che nel corso dei decenni ha saputo preservare e valorizzare quest’area”.

Durante l’intera giornata, fino alle 19, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo del volo con voli dimostrativi gratuiti e attività al simulatore certificato ENAC, una mostra statica di velivoli e mezzi operativi, esibizioni aeree e sorvoli dimostrativi, conferenze e momenti di orientamento nell’hangar, stand espositivi con aziende, istituzioni e centri di ricerca.

Tra i protagonisti presenti importanti realtà della filiera, tra cui Thales Alenia Space, il Politecnico di Torino, il Distretto Aerospaziale Piemonte e numerosi operatori del settore, oltre ai reparti volo delle principali istituzioni nazionali.