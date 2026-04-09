La Mole e i Toret si fanno dolci: Torino diventa un’opera d’arte sul vasetto di Nutella

Torino rientra nella selezione della nuova collezione Nutella Buongiorno 2026, un'iniziativa che coinvolge dieci città d'arte italiane in collaborazione con Enit. Il progetto, giunto alla quarta edizione, segna un cambio di stile grazie al lavoro dell'illustratore Antonio Colomboni, che ha sostituito le classiche immagini fotografiche con un tratto grafico contemporaneo per raccontare le diverse identità urbane nazionali.

La scelta delle mete, che comprende tra le altre Milano, Venezia e Napoli, segue criteri legati ai flussi turistici e alla riconoscibilità dei monumenti simbolo. Per il capoluogo piemontese, il racconto visivo cerca di sintetizzare l'armonia tra l'architettura cittadina e l'ambiente naturale circostante, puntando su elementi che appartengono all'immaginario collettivo di chi vive o visita la città.

Sul vasetto dedicato a Torino trovano spazio le icone più rappresentative: la sagoma della Mole Antonelliana, le vette delle Alpi che incorniciano l'orizzonte, lo scorrere del Po e i Toret, le caratteristiche fontanelle in ghisa sparse per le vie del centro.

A completare questo omaggio al territorio, il retro della confezione riporta un riferimento alla tradizione dolciaria locale. La citazione è dedicata ai baci di dama, i tipici biscotti alla nocciola che rappresentano il legame gastronomico tra la città e la sua provincia, chiudendo il cerchio di un'edizione che prova a portare un pezzo di storia torinese direttamente sulla tavola della colazione.