Workshop Subsonici a Le Gru: dal 18 aprile 5 eventi gratuiti con Max, Vicio, Ninja, Boosta e Samuel

Trent'anni di musica, di palchi, di canzoni che hanno attraversato generazioni e trasformato una città. Per celebrare questo traguardo, i Subsonica hanno scelto di non fermarsi ai quattro concerti sold out alle OGR Torino, ma di prolungare lo spirito di apertura e condivisione che ha caratterizzato l'intero anno del trentennale con qualcosa di più intimo e inedito: cinque workshop gratuiti a Le Gru, uno per ciascuno dei componenti della band, aperti al pubblico su prenotazione.

Si chiamano Workshop Subsonici, si svolgeranno tra il 18 aprile e il 7 giugno e portano la firma dell'intera formazione: Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio. Ogni appuntamento si trasformerà in un vero e proprio viaggio alla scoperta dei temi che da sempre alimentano la ricerca artistica della band, dalla materia sonora degli ecosistemi alla pedagogia della musica, dal ritmo come architettura matematica fino all'arte del mixaggio. Non semplici incontri con dei musicisti famosi, ma laboratori di pensiero ed esperienza, capaci di trasformare uno spazio commerciale in un luogo di ascolto profondo.

Si comincia il 18 aprile con Max Casacci, che guiderà i partecipanti alla scoperta della musica nascosta nel mondo naturale e urbano. L'idea di fondo è che l'ambiente non sia uno sfondo neutro, ma un'orchestra invisibile: dal canto delle foglie al rumore di un treno, ogni elemento del paesaggio sonoro può diventare musicale, materiale vivo da cui costruire ritmi e melodie.

Il giorno successivo, il 19 aprile, sarà Vicio a portare il suo sguardo interiore: bassista dalla tecnica rigorosa e praticante di meditazione, esplorerà il silenzio che abita le pause tra le note e quello che si incontra stando fermi, in ascolto del proprio respiro, anche solo per cinque minuti al giorno.

Il 3 maggio tocca a Ninja, batterista dei Subsonica, che aprirà i suoi metodi di studio e il suo approccio logico alla costruzione del ritmo, partendo dai beat più iconici della band per raccontare come la batteria acustica sia, prima di tutto, un esercizio di matematica applicata al tempo.

Il 30 maggio sarà la volta di Boosta, che affronterà una domanda tutt'altro che scontata: a cosa serve, davvero, suonare le canzoni? L'incontro esplorerà la musica come strumento pedagogico capace di allenare l'ascolto e l'empatia nelle nuove generazioni, una bussola per restare umani in un presente sempre più rumoroso.

Il ciclo si chiude il 7 giugno con Samuel, voce dei Subsonica, che porterà a Le Gru una vera e propria mixing class: una dimostrazione tecnica di post-produzione live in cui, attraverso filtri ed effettistica, mostrerà come costruire un tappeto sonoro dinamico e coerente capace di isolare l'ascoltatore dal caos circostante e trasportarlo in un'architettura sonora in continua evoluzione.

Gli incontri saranno introdotti da Federico Sacchi, musicteller che ha già firmato lo spettacolo antologico "Rimango Subsonico" nell'ambito delle celebrazioni del trentennale.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00, avranno una durata di circa sessanta minuti e sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

I Workshop Subsonici a Le Gru sono realizzati grazie al sostegno del mall di Grugliasco nell'ambito delle celebrazioni di Cieli su Torino 96-26, il grande progetto che ha accompagnato l'uscita di "Terre Rare", undicesimo album della band, e che ha già visto Torino trasformarsi in un museo a cielo aperto dedicato alla storia dei Subsonica.