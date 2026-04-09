Scelte e futuri possibili: a Torino il convegno conclusivo del progetto "Educazione alla scelta"

Martedì 21 aprile 2026, dalle 9, l'Auditorium della Città metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino ospiterà "Scelte e futuri possibili", il convegno conclusivo del progetto "Educazione alla scelta".

L'iniziativa, avviata nel 2022, ha rappresentato un impegno quadriennale della Città metropolitana di Torino per trasformare radicalmente le metodologie di educazione alla scelta scolastica e professionale sul territorio, coinvolgendo attivamente le scuole di ogni ordine e grado. Il percorso si è distinto per un approccio dinamico che ha superato i modelli tradizionali attraverso l'uso di survey mirate, laboratori specialistici condotti da coach e facilitatori e le innovative "unconference", che hanno permesso a un vasto pubblico di studenti e studentesse delle scuole superiori di dialogare alla pari con professionisti di diversi settori.

Ad aprire i lavori sarà la consigliera metropolitana delegata all'Istruzione, Caterina Greco, che sottolinea: "In questi quattro anni abbiamo lavorato per offrire non solo momenti informativi ma veri e propri percorsi di consapevolezza. I dati raccolti e i laboratori realizzati ci dicono che i giovani chiedono di essere protagonisti delle proprie scelte, non semplici spettatori. Con il progetto Educazione alla scelta abbiamo costruito una connessione solida tra scuola e futuro, fornendo agli studenti le bussole necessarie per navigare in un mondo di formazione e del lavoro complesso, puntando su autonomia e capacità critica”.

La mattinata sarà dedicata ai dati e alle nuove metodologie. Verranno infatti presentati i risultati dell'indagine condotta tra il 2022 e il 2026, analizzati sotto il profilo tecnico dalla funzionaria responsabile del Ce.Se.Di. Barbara Pantaleo e sotto quello pedagogico dal prof. Alessio Trevisan. Si parlerà inoltre di approcci innovativi e di comunicazione partecipativa, grazie agli interventi delle coach e formatrici Serena Mancini, Gloria Ferrero e Daniela Rosas di IF Life Design. L'incontro vedrà anche la partecipazione del sociologo Stefano Laffi. Il suo intervento, intitolato "L'immaginazione nell'orientamento, il potere di educare alle scelte possibili", esplorerà come la capacità di immaginare il domani sia uno strumento fondamentale per aiutare i ragazzi e le ragazze a compiere passi consapevoli verso il proprio futuro. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con la tavola rotonda "Futuri possibili".

L’evento, moderato da Agnese Radaelli, orientatrice de La Fabbrica, la società benefit che ha supportato e collaborato con il Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino lungo tutto il corso dei 4 anni di evoluzione del progetto, si concluderà con una sessione di domande e risposte e le riflessioni finali.

Sono invitati a partecipare i/le Dirigenti scolastici e i/le docenti del territorio metropolitano, la cui partecipazione sarà registrata quale formazione fornita da Ce.Se.Di. accreditato dal M.I.M. Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi della Direttiva n. 170/2016.