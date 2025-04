Area pedonale delle scuole di via Passoni, ancora tutto da definire: si valutano ampliamento e viabilità

"Work in progress" per la pedonalizzazione di via Fratelli Passoni, in zona Parella. L'area di fronte alle scuole Dewey, Marco Polo e Dante Alighieri - primaria, materna e media - è ancora sotto osservazione da parte del Comune e della Circoscrizione 4.

Incontro tra Foglietta, residenti e genitori

Nella serata di lunedì l'assessora alla viabilità Chiara Foglietta ha ascoltato gli interventi di residenti, genitori e consiglieri in sopralluogo nei pressi dell'istituto scolastico, per registrare alcuni problemi e criticità dell'intervento messo in campo nello scorso autunno.

Dal 16 settembre scorso, infatti, nell’ambito della Settimana europea per la mobilità sostenibile, la Città aveva avviato numerose sperimentazioni di chiusure stradali di fronte alle scuole. Per la Circoscrizione 4 si era trattato della chiusura di via Fratelli Passoni, che dopo qualche mese è stata modificata a causa di diversi problemi. La completa chiusura della strada, infatti, deviava il traffico su Strada Antica di Collegno, già congestionata. Per venire incontro agli automobilisti e ai residenti, quindi, è stato tentato di riaprire via Passoni in un unico senso di marcia verso il centro città.

Strada recintata per metà

La situazione attuale vede così la strada recintata per metà con transenne di metallo, con i bambini che spesso giocano a pallone nell'area pedonale a fianco delle auto che passano, a volte anche in contromano per evitare di dover fare il giro. Inoltre, due delle uscite delle scuole - quelle della materna e della secondaria - si trovano ai limiti o fuori della zona pedonale, rendendola di fatto poco utile per quanto riguarda la sicurezza.

Questa soluzione "a metà" sembra non soddisfare appieno né chi è a favore della pedonalizzazione né chi è critico. I primi vorrebbero un'area più ampia e sicura, a misura di bambino, com'era nel progetto originale di una "piazza car free". I secondi vedono comunque limitata la propria viabilità e pensano che chiudere un'intera strada per poche ore al giorno renda solo più ingolfato il vicinato.

Una soluzione 'a metà' che scontenta tutti

Come spesso accade, per la pigrizia e la fretta dei genitori, negli orari di entrata e di uscita le auto si avvicinano il più possibile alla scuola, creando caos e aumentando il traffico.

Per questo motivo l'istituto e la circoscrizione metteranno in campo una campagna di comunicazione, per sensibilizzare e informare della presenza di numerosi parcheggi a pochi metri dalle scuole, come nelle adiacenti via Mario Casaleggio e via Francesco Mittone. La zona è infatti una delle poche di Torino a non avere grandi problemi di spazi e parcheggi.

Le due proposte ora al vaglio

Due delle proposte venute fuori dalla commissione hanno riguardato due possibili sviluppi futuri: il doppio senso di marcia in via Carlo Bianco e l'ampliamento della pedonalizzazione verso est.

La prima soluzione servirebbe a venire incontro alla mobilità dei residenti, che vedrebbero migliorate le possibilità di raggiungere via Servais senza ingolfare Strada Antica di Collegno. La seconda, invece, punterebbe ad aumentare l'area di sicurezza e gioco dei bambini più piccoli, creando una zona car free anche di fronte alla scuola materna.