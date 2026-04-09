Atp Finals a Torino fino al 2027. Niente trasferimento (per ora) a Milano

Mancano ancora sette mesi alla nuova edizione e ne sono trascorsi poco meno di cinque dal secondo trionfo di Yannik Sinner, dopo la finale dei sogni contro Alcaraz. Le Nitto Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027. Se ancora manca l'ufficialità, al Grattacielo della Regione si mostrano fiduciosi. L'assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni, a margine della conferenza stampa dedicata ai dati turistici 2025, si è lasciato sfuggire: "Siamo quasi sicuri. Ieri ho parlato con il presidente Binaghi: si va avanti in questo direzione".

"Saper fare bene accoglienza paga"

"Come ha detto Cirio - ha poi aggiunto - il fatto di sapere fare accoglienza paga, perché dove stai bene torni. Tanti eventi arrivano qui in Piemonte, le Atp fanno parte di questo sistema straordinario". La Regione Piemonte avrebbe già chiuso sia la programmazione per il 2026 che per il 2027 del torneo tennistico, che vede sfidarsi i migliori otto tennisti al mondo.

Il governatore Alberto Cirio non si sbottona e chiarisce: "Mancano ancora le conferme formali, aspettiamo che sia la Federtennis e soprattutto l'Atp a darle. Noi continuiamo a lavorare con grande fiducia: attendiamo le formalizzazioni, ma con ottime prospettive". Intanto un ulteriore indizio sulla quasi certa conferma arriva anche da un noto quotidiano sportivo nazionale, che oggi scrive: "Non c'è ancora una comunicazione ufficiale, ma ormai non ci sono più i tempi tecnici per un eventuale trasferimento (del torneo, ndr) a Milano il prossimo anno. Il capoluogo piemontese punta a conservare l'evento fino al 2030".

"Continuiamo ad essere ragionevolmente ottimisti - ha aggiunto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. Oggi siamo pienamente operativi sull’organizzazione dell'edizione 2026 e crediamo che gli sforzi sin qui messi in campo, insieme alle altre istituzioni coinvolte, così come l’accoglienza che la nostra città ha saputo riservare a questo evento, possa portarci a tenerle qui fino al 2030”.