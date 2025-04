Cercasi attraversamenti pedonali rialzati e un nuovo cancello: "La sicurezza dei nostri figli non ha prezzo"

E' stata approvata, nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 7, la mozione dei consiglieri della Lega, Daniela Rodia e Daniele Moiso, con richiesta di messa in sicurezza dell'area di piazza Chiaves e dei giardini intitolati a Vito Scafidi. Con un duplice appello: alla Circoscrizione 7, che gestisce i giardini del territorio, e al Comune di Torino.

Rischio incidenti

"Ci appelliamo agli assessori competenti - dichiarano Rodia e Moiso -, nella speranza si possa intervenire per rimettere in sesto sia il cancello sia il perimetro dell'area giochi, ormai ammalorato da tempo. E forse anche vandalizzato". Un cancello ko da un anno, per il quale si cercano sempre i fondi. "Una necessità nata dopo un sopralluogo - ha continuato Rodia -, per agevolare i bambini ed evitare, visto la presenza del lungo Po Antonelli, pericolosi incidenti di percorso".

L'attraversamento

Motivo che ha portato i due consiglieri a chiedere anche la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato tra la piazza e la passeggiata ciclopedonale che si affaccia sul Po. "Molte famiglie - aggiunge il consigliere M5s, Francesco Lauria -, sono preoccupate per la sicurezza della zona. Ma è necessario anche guardare oltre, riflettendo su una manutenzione totale di lungo Po Antonelli".

Serve manutenzione

Sull'argomento è intervenuto il coordinatore alla Viabilità della Sette, Giuseppe Piras. "Si tratta sicuramente di un tratto molto traffico - la replica di Piras -, che già presenta due attraversamenti pedonali rialzati, che per altro avrebbero proprio bisogno di lavori. Concordo, comunque sia, sulla necessità di rendere ancora più sicuro quel tratto di strada, proprio in prossimità di un giardino molto frequentato".