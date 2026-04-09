Dagli scatti a Monica Bellucci e Mina a quelli sul set di Povere Creature: “Un miglio di fotografie” per Exposed 2026

Con l’arrivo della primavera, al via la terza edizione di Exposed Torino Photo Festival. La kermesse, quest’anno sotto la regia di Walter Guadagnini, ex direttore di Camera, si svolgerà dal 9 aprile al 2 giugno.

"Il miglio della fotografia" fino al 2 giugno

Definita “Il miglio della fotografia” per la vicinanza delle 18 mostre indoor e outdoor, ha come fil rouge di quest’anno: mettersi a nudo.

Idealmente il percorso parte da Camera con la mostra di Toni Thorimbert, un omaggio a Luca Beatrice con cui era inizialmente nato il progetto. All’interno oltre 60 fotografie di donne tra cui spiccano quelle a Mina, Gianna Nannini, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Natalia Ginzburg. Tra loro anche un scorcio di torinesità con uno scatto di Allegra Agnelli Caracciolo ritratta nel 1963. Si prosegue nella Cripta di San Michele Arcangelo con gli scatti che documentano il lavoro del regista Yorgos Lanthimos, dai set di “Povere creature” e “Kind of Kindness”.

Dal Museo di Scienze Naturali a quello del Risorgimento

Tra le mostre indoor quella al Museo di Scienze Naturali con Bernard Plossu che mette a nudo le piccole isole italiane come Stromboli e l’isola d’Elba, mentre il Circolo del Design “sveste” le star come gli Oasis e Amy Winehouse e rivela l’euforia di un’altra isola, Ibiza, a partire dai primi anni del Novecento fino all’inizio del Duemila.

Sempre all’interno, la mostra al Museo del Risorgimento con ottanta fotografie di Paola Agosti che celebrano la nascita del movimento femminista romano negli anni Settanta.

Alle Gallerie d’Italia, dal 10 aprile al 6 settembre, si terrà l’esposizione di Diana Markosian, Replaced, presentata in anteprima assoluta per Exposed. Infine, all’Archivio di Stato si trovano tre figure chiave della storia della fotografia: Auguste Belloc, Wilhelm von Gloeden, Carlo Mollino.

Accingono la mostra Ralph Gibson. Self Exposed, a cura di Giangavino Pazzola, realizzata in collaborazione con Paci contemporary Gallery di Brescia, presenta una selezione di settanta opere che attraversano oltre cinquant’anni di carriera, rendendo omaggio a uno dei grandi maestri della fotografia del XX secolo. Chiude il percorso indoor Metamorphosis, che riunisce i lavori di sei artisti internazionali selezionati dalla piattaforma europea per la fotografia emergente FUTURES Photography.

Eventi, incontri, letture e proiezioni

Attorno all’esposizione indoor quelle esterne in vari luoghi della città, dalla Corte di Palazzo Carignano ai portici di Piazza San Carlo.

Ad accompagnare la manifestazione saranno eventi, incontri, letture, proiezioni e altri eventi. Torna anche quest’anno la formula del Pass Exposed, scaricabile tramite QR code, che consente l’accesso a tutte le mostre dal 9 aprile al 2 giugno. Sono escluse le mostre di Diana Markosian e Nick Brandt alle Gallerie d’Italia.

Per info e programma completo: https://exposed.to.it