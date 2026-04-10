CBT Italia: un'opportunità concreta per un mercato in evoluzione

Negli ultimi mesi l'evoluzione del mercato ciclistico italiano ha reso evidente il fatto che il post-boom ha lasciato spazio a una fase più complessa, dove la domanda si è fatta più selettiva, più attenta e più sensibile al prezzo. Lo conferma l'inchiesta "La Carica dei 101": nel 2025 diversi rivenditori italiani hanno registrato cali intorno al 30% e la fascia più richiesta si è consolidata tra i 2.000 e i 5.000 euro.

Quello che colpisce non è tanto la contrazione in sé, quanto il cambiamento del comportamento d'acquisto. Il cliente di oggi è informato e razionale: di fronte a prodotti che hanno raggiunto cifre importanti, spesso tra i 12.000 e i 15.000 euro, tende a rimandare o addirittura a rinunciare. Non perché la passione sia diminuita, ma perché il valore percepito è sempre meno allineato al prezzo richiesto. Non solo: il ciclista è costretto a rinunciare a della componentistica di livello per rientrare nella fascia di prezzo più venduta.

Ed è proprio qui che si apre una grande opportunità.

La risposta di CBT Italia

CBT Italia nasce e si sviluppa con una visione precisa: offrire prodotti di ultimissima generazione, allestiti con componentistica premium, con una politica di prezzo estremamente competitiva e concreta. Non con l'obiettivo di abbassare il prezzo a qualsiasi costo, ma di offrire un equilibrio reale tra qualità, desiderabilità e accessibilità.

La piattaforma Mystero è identica su tutti gli allestimenti: stesso telaio full carbon, stessa forcella, stesso cockpit integrato. Si declina in quattro versioni che coprono proprio la fascia di prezzo che il mercato oggi richiede più delle altre.

Per chi guarda al gravel: Grak GRX 827 1x12v Di2 Disc, Fulcrum Rapid Red 900 — 2.969 €.

Il valore per il ciclista è evidente: prodotti di fascia premium ad un prezzo imbattibile. Lo stesso vantaggio però si rifletta anche sui rivenditori, trasformando l'offerta di CBT Italia in una soluzione capace di innovare l'offerta, aumentare la rotazione del magazzino e tornare a generare volumi di vendita.

Ormai è evidente come continuare con le logiche di mercato già proposte fino ad oggi riduca le capacità dei rivenditori di offrire ai ciclisti i prodotti che cercano, a discapito delle loro performance. Serve quindi innovare ed evolvere: CBT Italia risponde esattamente a questa esigenza.

Il mercato si è evoluto

Chi saprà interpretare questo cambiamento avrà un vantaggio concreto. Puntare su CBT Italia significa scegliere con una maggiore consapevolezza economica pur rimanendo aderenti alle ultime tendenze tecnologiche.

Si tratta quindi di accogliere una proposta capace di rendere l'offerta più dinamica e calate sulle esigenze reali di chi pedala nel 2026. Si può fare grazie a CBT Italia, una realtà cuneese con oltre 75 anni di storia che offre una qualità certa, un prezzo aggressivo, e soprattutto, degli interlocutori reali e disponibili prima, durante e dopo l'acquisto.

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CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30