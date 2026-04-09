‘Cavour Carne’ si evolve in ‘Terre e Cibo’: la nuova manifestazione che celebra i prodotti locali [VIDEO e FOTO]

‘Terre e Cibo - La carne piemontese incontra le eccellenze del territorio’ è il nuovo evento enogastronomico che si svolgerà a Cavour il 25 e il 26 aprile.

Al centro della manifestazione la carne di razza piemontese, ma anche tutte le eccellenze di prodotti del territorio.

L’iniziativa raccoglie il testimone di ‘Cavour Carne’ che per 25 anni si è svolta in paese. La nuova manifestazione intende essere un'occasione di dialogo e incontro tra produttori, allevatori, trasformatori e consumatori per rafforzare il rapporto tra chi produce e chi sceglie cosa portare in tavola.

“Seguendo l’invito degli allevatori per avere nuove proposte ci siamo aperti a questo nuovo programma che abbraccia tutte le ricchezze del nostro mondo agricolo. Obiettivo è sensibilizzare la gente a conoscere i nostri prodotti e venirli a degustare” spiega il sindaco Sergio Paschetta.

Realizzata in collaborazione con il Distretto del Cibo Pinerolese ‘Terre da Tastè’, vedrà impegnata in prima linea la Pro Cavour.

“La collaborazione per l’evento tra l’Amministrazione e Pro Cavour si è consolidato - spiega Giulio Brarda, vice presidente Pro loco -. Ci occupiamo della comunicazione e dell’organizzazione degli eventi gastronomici e del self”.

A occuparsi degli showcooking saranno i Cuochi della Mole.

“Ritegno che noi che trasformiamo il cibo siamo l’anello mancante tra il produttore e il consumatore - argomenta lo chef Francesco Gallo -. È fondamentale far capire l’eccellenza del prodotto piemontese. Questa è un’occasione anche per far conoscere cos’è il Piemonte ai turisti che stanno arrivando nella nostra regione. Vero che dobbiamo consumare meno carne, ma la dobbiamo mangiare di qualità, il benessere delle persone passa da questo”.