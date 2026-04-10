Le Dimore Pinerolesi celebrano dieci anni e aprono per sette domeniche

Il circuito delle dimore pinerolesi taglia il traguardo del decennale e apre le porte per sette domeniche. ​Le chiavi di tredici tesori privati tornano a girare nelle serrature per raccontare un decennio di resistenza culturale e bellezza condivisa. Quello nato nel 2016, dalla disponibilità della contessa Paola Prunas Tola è oggi una realtà consolidata: il circuito delle Dimore Storiche del Pinerolese festeggia dieci anni di attività, confermandosi come uno dei più riusciti esperimenti di museo diffuso del Piemonte.

E il traguardo si celebra aprendo le porte di palazzi e parchi per sette domeniche a partire dal prossimo 26 aprile, con un calendario cadenzato che accompagnerà i visitatori fino al 25 ottobre.

​Un itinerario tra nove comuni

​Il percorso di quest'anno si snoda attraverso una selezione di tredici residenze d'eccellenza, custodi di secoli di architettura e memorie familiari. Le dimore coinvolte nell'iniziativa sono il Palazzo dei Conti di Bricherasio, il Palazzo Ricca di Castelvecchio a Bricherasio, Casa Lajolo a Piossasco, Villa Giacosa Valfrè di Bonzo a Pancalieri, il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte, Villa Bertea "Le Peschiere" di Pinerolo, il Castello di Miradolo di San Secondo Pinerolo, la Cascina Losetta a Pinerolo, il Castello Marchesi Romagnano a Virle Piemonte, il Parco Storico il Torrione di Pinerolo, il Castello dei Conti di Piossasco a Virle Piemonte, Villa La Paesana di Piobesi Torinese, il Palazzotto Juva di Volvera.

"Il valore di questo progetto - è il commento di Guido Calleri, referente del Circuito Pinerolese ADSI - risiede nella sua capacità di fare rete: unire realtà diverse attorno a un obiettivo comune di tutela e valorizzazione. Ogni dimora è una testimonianza viva del territorio, custode di vicende familiari e trasformazioni sociali che ne hanno plasmato l'identità".

"Storia, turismo, cultura - ha aggiunto Sonia Cambursano, consigliera della Città Metropolitana di Torino, con delega al Turismo - e promozione del territorio si intreccino perfettamente parlando di dimore storiche; festeggiare i 10 anni del circuito rappresenta il segno di un grande lavoro che vogliamo continuare ad accompagnare".

Gli eventi

Un momento di particolare rilievo sarà la Giornata Nazionale ADSI del 24 maggio, dove il Pinerolese si inserirà nel contesto regionale con l'apertura di 35 dimore. Per l'occasione, il territorio parteciperà con quattro siti: il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte, la Cappella S. Giovanni Battista con Villa Le Peschiere e la Cascina Losetta con Villa Colombretto a Pinerolo e Casa Lajolo a Piossasco.

Proprio a Piossasco, la Giornata Nazionale coinciderà con la "Festa della Luce", dedicata all'inventore Alessandro Cruto e all'artista Giuseppe Riccardo Lanza.

Ma le dimore si aprono anche ai grandi eventi culturali come il Salone Internazionale del Libro. Dall'8 al 19 maggio, nell'ambito del Salone Off, Casa Lajolo, il Castello di Miradolo, il Palazzo dei Conti di Bricherasio e Villa Giacosa Valfrè di Bonzo ospiteranno incontri letterari e passeggiate artistiche.

"Questo decennale rappresenta un passaggio strategico - conclude Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI Piemonte e Valle d'Aosta - Il Circuito del Pinerolese ha dimostrato come la collaborazione tra proprietà private e istituzioni possa generare modelli virtuosi, tanto da ispirare il progetto "Dimore Amiche" che oggi coinvolge oltre 50 residenze. Investire in questo patrimonio significa investire nell'identità e nella competitività del Paese".Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.dimorestoricheitaliane.it/pinerolese