Aeroporto Caselle, la Polizia recupera e restituisce ad un'anziana 2.000 euro persi durante i controlli

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha recuperato all'aeroporto di Torino Caselle un'importante somma di denaro contante (2000 euro) che una signora anziana, in partenza da Torino per una destinazione del sud Italia, custodiva in un borsellino. La pensionata aveva smarrito la custodia con i soldi, durante i controlli di sicurezza.

Borsello perso nei controlli

Appena venuti a conoscenza della perdita, i poliziotti dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea hanno visionato le immagini del circuito di video sorveglianza e, dopo un’accurata analisi, si sono accorti che il piccolo borsellino era rimasto nella vaschetta dei controlli. Dopo essere stata impilata erroneamente da un passeggero con le altre vuote, la stessa era poi stata utilizzata da una coppia di persone anziane che prendevano accidentalmente il borsello.

I poliziotti sono riusciti ad individuare i due e, al loro rientro dal viaggio, hanno recuperavano il sacchetto con l’intera cifra che la coppia non era riuscita a restituire immediatamente per l’urgenza di prendere il volo.

Lettera di ringraziamento

La famiglia della signora, alla quale è stata restituita la somma, ha successivamente espresso la propria gratitudine agli operatori della Polizia di Frontiera con una lettera di ringraziamento: “Un immenso grazie alla Polaria di Caselle in particolare alla disponibilità precisione, gentilezza e professionalità degli operatori…Da parte della mia famiglia mille volte grazie. Persone come voi rendono migliore l’Italia.”