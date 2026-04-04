Colleretto Castelnuovo: parapendista coinvolto in un incidente, soccorso dal 118

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio a Colleretto Castelnuovo per soccorrere un parapendista, coinvolto in un incidente durante un volo. L'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso ha trasportato il paziente all'ospedale di Biella, in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.
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