Colleretto Castelnuovo: parapendista coinvolto in un incidente, soccorso dal 118

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio a Colleretto Castelnuovo per soccorrere un parapendista, coinvolto in un incidente durante un volo. L'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso ha trasportato il paziente all'ospedale di Biella, in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.