Frossasco intensifica i controlli sull’abbandono dei rifiuti e passa alle multe

Il Comune di Frossasco attraverso i presidi della polizia locale ha intensificato i controlli sul territorio contro l’abbandono di rifiuti fuori dagli ecopunti.

“Nel 2025 non sono state emesse sanzioni sull’abbandono di rifiuti, mentre dall’inizio di quest’anno sono già state diverse. Il numero complessivo lo calcoleremo a fine anno - spiega l’assessore Aldo Remondetto -. Quasi tutti i 21 ecopunti sono da tempo presi di mira, ma quello più colpito è senza dubbio quello del piazzale San Luca”.

Per la maggior parte le infrazioni pare siano compiute da non residenti: “Non avendo la tessera, il bidone non si apre e gettano i rifiuti all’esterno. Sono magari persone che fanno tappa sul piazzale e buttano l’immondizia mentre sono di passaggio”.

La situazione più critica i trova nei bidoni del vestiario e degli sfalci.