Acqua e radici, tre settimane di eventi tra natura e città con il Festival del Verde 2026

Torino e l’area metropolitana si preparano ad accogliere la nuova edizione del Festival del Verde, il grande format di eventi diffusi dedicato al mondo vegetale e al rapporto tra natura e ambiente urbano. L’edizione 2026, come trapelato in Circoscrizione 4, si svolgerà dal 4 al 24 maggio e tornerà a coinvolgere quartieri, associazioni, scuole, biblioteche e spazi culturali con un calendario ricco di iniziative.

Nato con una prima edizione sperimentale nel 2023 e cresciuto rapidamente negli anni successivi, il festival è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e punta a valorizzare il patrimonio verde delle città attraverso incontri, laboratori, passeggiate botaniche, mostre e momenti di divulgazione.

Secondo il presidente di Orticola Piemonte, Giustino Ballato, il Festival del Verde è ormai diventato un contenitore diffuso capace di mettere in rete realtà molto diverse tra loro. “Anche quest’anno - spiega -, torniamo con tre settimane di programmazione e con iniziative pensate per coinvolgere scuole, cittadini e professionisti del settore”.

Un festival sempre più diffuso

L’edizione 2025 aveva già dimostrato la crescita dell’iniziativa, con oltre 300 eventi in tre settimane, 40 mila partecipanti, 90 location coinvolte e circa 200 volontari impegnati nell’organizzazione.

“Un evento che cresce di anno in anno - sottolinea il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna -, e che rappresenta un valore aggiunto non solo per il festival ma anche per il territorio. L’anno scorso sono state coinvolte otto Circoscrizioni e otto comuni dell’area metropolitana”.

Anche per il 2026 si punta a replicare e ampliare questa rete, con nuovi eventi diffusi tra quartieri, orti urbani, musei, associazioni e giardini privati.

Il tema 2026: acqua e radici

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Acqua e radici”, con un focus sul rapporto tra risorse idriche e ambiente urbano.

Durante il festival si parlerà di gestione sostenibile delle acque piovane, infrastrutture verdi come rain gardens e aree umide urbane, strategie per affrontare siccità e alluvioni e nuovi modelli di progettazione del paesaggio urbano capaci di trattenere l’acqua e favorire biodiversità e benessere sociale.

Accanto agli incontri divulgativi sono previsti laboratori, workshop, tavole rotonde e concorsi di progettazione, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, professionisti e studenti nella riflessione sul futuro delle città verdi.

La prima settimana: educazione e scuole

La prima settimana del festival, dal 4 al 10 maggio, sarà dedicata alla formazione e all’educazione ambientale con il programma Floredu. Le attività coinvolgeranno scuole dell’infanzia e asili nido comunali, con laboratori e iniziative per avvicinare bambini e ragazzi al mondo vegetale.

È previsto anche un corso dedicato agli architetti, finalizzato alla progettazione di tre interventi verdi che verranno realizzati proprio negli spazi scolastici. Il sabato della prima settimana si concluderà con una grande festa alla Nuvola Lavazza, che ospiterà anche la presentazione di mostre e progetti legati al festival.

La seconda settimana con il Salone del Libro

Dal 11 al 17 maggio il Festival del Verde si intreccerà con il Salone Internazionale del Libro, grazie al programma Pagine Verdi inserito nel cartellone del Salone Off.

Durante questa settimana sono previste presentazioni di libri dedicati al paesaggio, alla botanica e al mondo vegetale, incontri con autori ed esperti e appuntamenti nelle librerie e nella rete delle biblioteche civiche torinesi.

La terza settimana: eventi diffusi sul territorio

La terza e ultima settimana, dal 18 al 24 maggio, sarà dedicata agli eventi diffusi tra Torino e l’area metropolitana. In programma visite guidate, incontri divulgativi, talk e attività culturali organizzate in collaborazione con orti botanici, associazioni culturali, orti urbani e realtà del territorio.

In questo periodo troveranno spazio anche i patti di collaborazione, strumenti che coinvolgono cittadini e associazioni nella cura e valorizzazione degli spazi verdi urbani.

Verde Svelato e il concorso “1 metro quadrato di giardino”

Tornerà anche Verde Svelato, il circuito di aperture straordinarie di giardini e cortili privati che permette ai cittadini di scoprire angoli nascosti di verde urbano.

Il calendario prevede appuntamenti il 9 e 10 maggio a Torino, il 16 e 17 maggio a Cuneo e il 27 e 28 giugno a Bordighera.

Confermato inoltre il concorso di progettazione “1 metro quadrato di giardino”, dedicato a progettisti, designer del verde e appassionati. L’iniziativa, coordinata dal Comune di San Mauro Torinese, punta a sviluppare idee innovative per realizzare spazi verdi scolastici resilienti ai cambiamenti climatici.

Il gran finale con Flor

Il festival si concluderà con Flor, la grande mostra-evento florovivaistica in programma dal 22 al 24 maggio. Per tre giorni Torino si trasformerà in un grande giardino urbano, con la partecipazione dei migliori florovivaisti italiani e un ricco programma dedicato al mondo delle piante, del giardinaggio e della cultura botanica.

Candidature aperte fino al 22 marzo

Associazioni, realtà culturali e soggetti interessati a proporre eventi per il festival possono candidarsi entro il 22 marzo. L’obiettivo è ampliare ulteriormente il calendario e continuare a costruire un grande progetto collettivo dedicato al verde urbano e alla sostenibilità delle città.