Una "passeggiata grafica" per riaccendere il piazzale di corso Racconigi

Il piazzale dell'ex mercato coperto di corso Racconigi ripartirà da una passeggiata artistica. È la prima proposta dell'associazione Pangramma, che ha presentato un patto di collaborazione alla circoscrizione 3 per fare tornare in vita uno spazio a lungo abbandonato e riqualificato di recente.

Passeggiate urbane tra arte e grafica

Pangramma è sia un'associazione culturale che uno studio grafico nel quartiere di Cenisia e organizza eventi come le Graphic Walk: passeggiate urbane per far conoscere la città e le realtà che la compongono, con una spiccata attenzione ai dettagli grafici sparsi per le strade di Torino. Proprio da una di queste partirà la rinascita del piazzale di corso Racconigi, come ha spiegato Francesca Infantino durante una commissione di circoscrizione.

Le prossime Graphic Walk sono in programma per sabato 11 e per venerdì 18 aprile, con passaggi rispettivamente nelle librerie indipendenti del quartiere e nel negozio della liutaia Chiara Scardinale, ma potrebbero già includere il piazzale in questione.

Oltre il mercato: talk, mercati e festival

Tra le prossime idee per valorizzare lo spazio, ci sono talk e incontri aperti alla cittadinanza, mercati creativi o il loro festival "Collettiva", per iniziare a riappropriarsi di un luogo a lungo dimenticato dai cittadini, che così possono ritornare a immaginarlo come un punto di riferimento.

A mancare, per il momento, sono l'attacco alla corrente e l'ombra. Nelle tettoie presenti, infatti, serviranno delle piante che ricoprano il tetto. Per questo si ricercano finanziatori, come Fondazione per la Cultura o Compagnia di San Paolo, e realtà che possano partecipare al patto di collaborazione, ampliandolo e fornendo ulteriori attività che rendano ancora più vivo il piazzale di corso Racconigi.