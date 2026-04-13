“Di Fiore in Foglia”, Gardenesque apre le porte alla primavera

Piante erbacee perenni, piante annuali insolite, rarità botaniche, kokedama e molto altro. Saranno loro le principali protagoniste di “Di Fiore in Foglia”, il “porte aperte” che il vivaio Gardenesque di Monteu da Po (Via Vincenzo Cappello 74) in provincia di Torino organizza sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 al tramonto in entrambi i giorni.

Una vera e propria festa del Giardino di Primavera a ingresso gratuito e aperta a tutti coloro che vogliono scoprire nuove piante, adatte e resistenti ai nostri climi, da coltivare in giardino o in terrazzo e ricevere consigli utili da chi le piante le studia, le coltiva e le sperimenta e può quindi offrire i suggerimenti migliori per ogni esigenza al di là dei trend più commerciali. In vivaio si potrà fare un tuffo nella Natura e intraprendere un viaggio multisensoriale per conoscere, in compagnia di esperti, le curiosità e i segreti che si nascondono dietro un (solo all’apparenza) semplice fiore.

Simone Nigra e Andrea De Paoli, titolari di Gardenesque, propongono una full immersion nella bellezza delle più di mille specie e varietà di piante erbacee che coltivano. Le passeggiate botaniche si alterneranno a laboratori dedicati a un pubblico di ogni età e a vere e proprie “chiacchierate botaniche” per apprendere qualcosa di più sul complesso e meraviglioso mondo della Natura.

In questa avventura di due giorni, la varietà e la biodiversità coltivata con passione a Gardenesque si arricchisce di vivai e artigiani ospiti che metteranno in mostra le proprie eccellenze: l’Azienda Agricola Maurizio Feletig, con arbusti da bacca, rose antiche e botaniche, Nina Iris con le iris barbate e le ceramiche artistiche, Casa Baz con le sue collezioni di piante insolite e tropicali, Di Miele in Meglio con il miele biologico a km O. E, ancora, Casa ElMaGio con erbe officinali e pane di grani antichi, Kiko Ceramiche con le proprie ceramiche artigianali, Vivi di Sana Pianta con le ceste artigianali e i mille aneddoti e ricette di erbe spontanee, Esli Erboristeria Tisaneria, con cosmetici naturali e vegani, the, tisane e profumi e Harmony Home che presenterà le sue attività per il benessere.

I laboratori sono organizzati in collaborazione con i vivaisti e artigiani ospiti: laboratorio di “Ceramica per grandi e bambini”, per sperimentare la lavorazione a crudo con l’ingobbio guidati sapientemente da Sara di Kiko Ceramiche (sabato 18 aprile, dalle 11 alle 15, costo di partecipazione 8 euro); “Erbe spontanee benefiche in cucina”, una passeggiata botanica semplice ed istruttiva per imparare a conoscere e impiegare le erbe migliori (domenica 19 aprile dalle 11 alle 13, costo di partecipazione 12 euro) e il laboratorio pratico di “Cesteria selvatica” per risvegliare la creatività e intrecciare in modo insolito ciò che la natura offre con Vivi di Sana Pianta (domenica 19 aprile dalle 15 alle 18, costo di partecipazione 30 euro).

Le chiacchierate botaniche, a partecipazione gratuita, si svolgeranno nella giornata di domenica 19 aprile e spazieranno dal “Giardino sostenibile: scelte botaniche, tecniche e materiali” (ore 11) in compagnia dell’esperta Marta Mariani, piccoli trucchi per un giardino e orto più forte e rispettoso dell’ambiente, alle “Erbe in tazza” (ore 15), assieme a Esli Erboristeria, fino alle “Salvie commestibili: un mondo da scoprire” (ore 17) in collaborazione con Casa Baz.

“Aprire le porte del nostro vivaio è per noi una vera e propria festa, di piante e di persone – spiegano Simone Nigra e Andrea De Paoli – Significa condividere il nostro amore per le piante con tanti appassionati che avranno l’occasione di godersi due giorni immersi nel verde in compagnia di numerosi esperti. Un’occasione per stare insieme in modo informale e divertente ma anche di fare cultura del verde e ricercando insieme nuovi modi per intendere e vivere il giardino che siano in armonia e procurino bellezza a noi e al mondo che ci circonda”.

Per maggiori info scrivere a gardenesque.it@gmail.com

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