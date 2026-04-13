Dai compagni di scuola ai clienti: il ricordo lasciato da Tamara Rossellini

C’è chi ha strappato dall’isolamento a cui condanna il bullismo e c’è chi ha imparato a prendersi cura di se stesso grazie ai suoi consigli. In tanti ricordano Tamara Rossellini, erborista di quarantasei anni morta venerdì 10 aprile a causa di un tumore. Viveva a Pinerolo dove gestiva l’erboristeria il ‘Giardino dei semplici’, in piazza Barbieri.

“Ci siamo conosciuti nel 1994, entrambi frequentavamo l’indirizzo linguistico del Liceo Porporato. Lei era la prima della classe: determinata e con voglia di arrivare. Ma allora non aveva ancora le idee chiare su ciò che avrebbe fatto nella vita” ricorda l’amico Federico Lerza.

Non erano solo i risultati scolastici a farla emergere nel resto della classe: “Allora ero bullizzato dai nostri compagni ma lei e la sua amica Silvia mi avevano permesso di uscire dall’isolamento includendomi nel loro gruppo” aggiunge.

Da quel momento hanno condiviso momenti spensierati ma anche complicati: “Mi ricordo la sua dolcezza, le risate del sabato sera ma anche la determinazione con cui si era laureata in farmacia ed era diventata una vera imprenditrice” spiega l’amico.

La determinazione le era servita anche nella vita famigliare: “Era diventata mamma presto e ha cresciuto sua figlia praticamente da sola. Ha fatto tutto il possibile per permetterle di studiare all’estero” aggiunge.

La sua erboristeria di piazza Barbieri era diventata il punto di riferimento per chi apprezza i rimedi naturali e al tempo stesso la precisione e la competenza: “Tamara aveva una marcia in più. Ricordo ancora quando mi ero rivolta a lei dopo l’estrazione di un dente del giudizio. Dopo aver indagato sulla mia familiarità con la curcuma, mi aveva prescritto delle compresse che mi avevano permesso di fare a meno antibiotici e antidolorifici” ricorda la counselor e musicoterapeuta, Angelica Pons. Da quel momento aveva cominciato a frequentare il suo negozio: “Era una persona dolce, paziente e disponibile. Ma aveva anche competenze profonde, per questo ha aiutato tante persone”.

Il funerale di Tamara Rossellini si svolgerà domani, martedì 14 aprile, alle 15, nella parrocchia Spirito Santo di Pinerolo.