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Attualità | 13 aprile 2026, 14:22

Chivasso pronta a diventare il cuore pulsante dello sport giovanile internazionale

La città ospiterà i Sister Cities Games 2026 dal 14 al 16 maggio

Una immagine della scorsa edizione

Una immagine della scorsa edizione

Dal 14 al 16 maggio prossimi, Chivasso diventerà il cuore pulsante dello sport giovanile internazionale. Arriveranno infatti in città i Sister Cities Games, l’iniziativa che unisce studenti di diversi Paesi attraverso competizioni sportive, scambi culturali e momenti di amicizia tra comunità europee. 

L’evento vedrà la partecipazione delle delegazioni di Sucy-en-Brie (Francia) e Bietigheim-Bissingen (Germania), con cui Chivasso ha consolidato negli anni un rapporto di collaborazione fondato sui valori dell’intercultura, dell’ospitalità e del dialogo tra giovani. Le delegazioni arriveranno in città mercoledì 13 maggio e saranno ospitate in gran parte dalle famiglie chivassesi.

Il legame tra Chivasso e le città “sorelle” si è rafforzato negli ultimi anni grazie a numerosi scambi scolastici e sportivi. Nel 2024, gli studenti chivassesi avevano partecipato ai Sister Cities Games in Francia, confrontandosi con coetanei francesi, tedeschi e americani in discipline come basket, pallavolo, ping pong e atletica. Un’esperienza entusiasmante, conclusa con un terzo posto generale e una vittoria nella gara di atletica leggera. Nel 2025, Chivasso aveva poi accolto le delegazioni francese e tedesca a Palazzo Santa Chiara, confermando la volontà di mantenere vivo un rapporto costruito nel tempo anche grazie agli scambi scolastici avviati nel 2019 tra il liceo “Christophe Colomb” di Sucy-en-Brie e l’istituto “Europa Unita”. 

I Sister Cities Games 2026 rappresentano dunque un nuovo capitolo di questa storia di amicizia europea. Il programma prevede tre discipline sportive — pallavolo, nuoto e atletica — con squadre composte da studenti delle scuole chivassesi Europa Unita, Newton, Ubertini, Dasso e Cosola. Le gare si svolgeranno tra il PalaLancia, la piscina comunale e lo Stadio “Paolo Rava”.

«I Sister Cities Games sono un ponte tra comunità, un’occasione per i nostri ragazzi di crescere, confrontarsi e sentirsi parte di un’Europa viva e concreta - afferma il sindaco Claudio Castello - Accogliere giovani da altri Paesi significa aprire le porte della nostra città al dialogo e alla conoscenza reciproca. È un investimento sul futuro, perché i legami che nascono in questi giorni restano nella memoria e nel cuore dei ragazzi per tutta la vita». L’assessore allo Sport e alla Cultura Gianluca Vitale sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: «Lo sport è una lingua universale che unisce, abbatte barriere e crea amicizie. Vedere studenti di nazioni diverse competere, collaborare e condividere momenti di vita è la dimostrazione più bella di ciò che lo sport può generare. I Sister Cities Games sono un laboratorio di cittadinanza europea, un’esperienza che arricchisce i nostri giovani e rafforza il senso di comunità».

Accanto allo sport, non mancheranno attività culturali e momenti di scoperta del territorio: una visita guidata del centro storico, un’escursione al Parco del Bricel e al Sabiunè, una gita a Torino e serate di festa con spettacoli, musica e incontri tra famiglie e delegazioni. Al progetto promosso dall’amministrazione comunale stanno collaborando, tra gli altri, Gruppi Sportivi Chivassesi, Fortitudo e Libertas Nuoto, insieme ai docenti di scienze motorie degli istituti scolastici.

comunicato stampa

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