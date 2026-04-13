Job Film Days: torna il laboratori di scrittura per film che parlano di lavoro e diritti

Come si scrive un film che parla di lavoro e diritti? Avere una buona idea non è sufficiente, occorre anche avere gli strumenti per arrivare alla scrittura. Nasce così il Laboratorio di scrittura “Dall’idea al soggetto Job Film Days”, che torna anche quest’anno. Il Laboratorio è organizzato dall’Associazione Job Film Days Ets in collaborazione con l’Associazione Videcommunity. Nel mese di maggio, che Torino dedica alla lettura fra Salone Internazionale del Libro e altre iniziative collegate, quindi alla fruizione culturale, Job Film Days pensa invece alla scrittura, non dei libri ma dei film, quindi alla produzione.

L’edizione 2026 del Laboratorio prevede tre giorni di incontri e confronto a Torino (9 e 30 maggio, poi 13 giugno) durante i quali si terranno lezioni condotte da esperti del settore cinematografico e rappresentanti di enti del mondo del lavoro. L’obiettivo è guidare i partecipanti verso la scrittura di un soggetto da inviare, entro il 31 agosto 2026, alla sezione concorsi del festival Job Film Days, che premierà i primi tre migliori soggetti durante la prossima edizione. I premi saranno offerti dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e da Aurora Penne.

Fra gli ospiti e i tutor, oltre al regista Matteo Bellizzi e allo sceneggiatore e documentarista Alejandro de la Fuente, è attesa anche la regista Martina Parenti. Insieme a Massimo D’Anolfi, la regista ha realizzato I promessi sposi nel 2007, poi Grandi speranze nel 2009, entrambi presentati al Festival di Locarno, poi numerosi altri lavori che negli anni sono stati selezionati dai più importanti festival cinematografici internazionali, come Berlinale e Venezia, dove nel 2020 è stato presentato in anteprima Guerra e pace, mentre nel 2024 è stato portato Bestiari, Erbari, Lapidari. Lo scorso anno, la Biennale ha dedicato ai due autori una monografia completa.

Il Laboratorio di scrittura sviluppa un’esplicita finalità di promozione della creatività e costituisce un elemento di integrazione e rafforzamento della filiera cinematografica, inserendosi nel quadro delle azioni mirate alla creazione di opportunità lavorative per i giovani e di diversificazione dell’economia locale.

La domanda per l’iscrizione dovrà essere presentata entro il 24 aprile 2026. Il Laboratorio è rivolto a autori e videomaker under 35. Iscrizione e partecipazione sono gratuite (info sono sul sito web del festival).



