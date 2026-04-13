All'Arco del Valentino, il workshop tra veterani, studenti e artisti per valorizzare i monumenti militari di Torino

La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Torino e in occasione del Centenario del Parco della Rimembranza, intende valorizzare l’area dedicata ai Caduti della Città.

Attraverso un bando rivolto alle Associazioni d’Arma Nazionali (ASSOARMA) – su proposta del Consiglio Periferico di ASSOARMA Torino - è stato approvato il progetto della Sezione Provinciale di Torino dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (A.N.Art.I.).

L'iniziativa, realizzata in sinergia con la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Ufficiali provenienti dal Servizio attivo (ANUPSA) e con la Sezione di Torino dell’Associazione Marinai d’Italia (A.N.M.I.), prevede l'organizzazione di un laboratorio tra veterani della Difesa, esperti militari e studenti delle scuole torinesi, volto a favorire il dialogo intergenerazionale sulla memoria storica dei monumenti militari.

Il progetto, unico nel suo genere in Italia, mira a dare rilievo alla memoria storica delle Armi militari, alle loro origini e ai valori che rappresentano, in una prospettiva di valorizzazione del servizio e del sacrificio dei caduti, nonché delle risorse umane e tecnologiche del territorio. L'obiettivo è anche quello di offrire un racconto originale della genesi architettonica e politica dei monumenti, arricchito da dettagli sulla vita materiale del passato.

L'appuntamento è per martedì 21 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'Arco monumentale all'Arma di Artiglieria situato all’ingresso Nord del Parco del Valentino a Torino, per un workshop di disegno dal vivo. Oltre cinquanta partecipanti - tra veterani della Difesa, studenti, artisti e disegnatori professionisti - collaboreranno alla realizzazione di un ‘carnet de voyage’, coordinati dal ‘Cartoliniere’ Antonio Mascia, esperto di didattica dell’Arte. Agli studenti verranno distribuiti appositi taccuini e l’opera ritenuta migliore sarà stampata in forma di manifesto.