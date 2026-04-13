FMS Fck MainStream organizza venerdì 17 aprile alle ore 21 al Pala Conti di Bussoleno la quindicesima edizione del LIVE FOR LIFE Punk vs Cancer, festival benefit che raccoglie fondi a favore della Fondazione Piemontese Per La Ricerca Sul Cancro Onlus di Candiolo.
Ad aprire le danze ci saranno i Wally Gators, band old school punk torinese attiva dal 1993 fresca dell’uscita di “We are Wally Gators”, EP di quattro tracce su tutte le piattaforme streaming. A seguire il cantautore torinese Errico Canta Male accompagnato dalla sua super band composta da Giorgio Nieloud e Carlomagno. I CRAC RURAL CORE, band bussolenese composta da membri di Atropina Clan, Dialcaloiz, e WTC che sta riscuotendo molto consenso nel nord Italia e che presto usciranno con il primo LP dal titolo “Vol.1” I DIALCALOIZ, storica band valsusina con all’attivo oltre dieci album apprezzata anche all’estero. I Juda’s Kiss, band ska punk verbana ormai un punto di riferimento in Italia caratterizzata dal loro sound festaiolo ma impegnato, vantano collaborazioni con Modena City Ramblers, Lou Dalfin. I Weekend Cigarettes, band HC melodico alessandrina reduce dal tour promozionale del loro
ultimo disco “Weekend Inferno”, split in collaborazione con i “Verse Chorus Inferno”, che li ha visti calcare i festival più importanti del genere in Italia e Europa. Chiuderanno la serata i MEDUSA, band storica torinese con Diego Perrone (vocalist di Caparezza) e membri dei Linea 77.
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Cultura e spettacoli | 13 aprile 2026, 12:15
A Bussoleno, la 15^ edizione del Live For Life - Punk vs Cancer
Venerdì 17 aprile al Pala Conti
FMS Fck MainStream organizza venerdì 17 aprile alle ore 21 al Pala Conti di Bussoleno la quindicesima edizione del LIVE FOR LIFE Punk vs Cancer, festival benefit che raccoglie fondi a favore della Fondazione Piemontese Per La Ricerca Sul Cancro Onlus di Candiolo.