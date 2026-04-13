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Cultura e spettacoli | 13 aprile 2026, 10:14

Plastico del Dopolavoro Ferroviario: aperture straordinarie per ammirare la storia riproduzione

Sabato 18 e domenica 19 aprile

Plastico del Dopolavoro Ferroviario: aperture straordinarie per ammirare la storia riproduzione

Torna il Plastico del Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi a Torino. 

Lo storico manufatto è percorso da 20 convogli circolanti e caratterizzato dallo scalo merci, la batteria di fuoco dello Chaberton, le linee dei veicoli elettrici, gl’impianti di sci con la nevicata sulle piste, il temporale con lampi e tuoni seguìto dall’arcobaleno.

La struttura del tracciato aggiuntivo in costruzione ha preso forma e tra non molto sarà pronta per accogliere un paesaggio unico. Quando terminato, sarà possibile far circolare anche i treni in corrente continua.

L'appuntamento per il pubblico sarà per sabato 18 e domenica 19 aprile. 

L’ingresso sarà gratuito e senza prenotazione.

Per info: 11-3352452: dlftorino@dlf.it

redazione

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