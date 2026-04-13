Da Mancuso a Kaos & Egreen: la settimana di concerti all'Hiroshima Mon Amour

Nuova settimana di concerti all'Hiroshima Mon Amour.

Martedì 14 aprile

LIVIO RICCIARDI L’amore che verrà

Psicologo e sessuologo, Livio Ricciardi, sui social parla di sessualità in modo diretto, accessibile e senza moralismi, con un approccio scientifico ma allo stesso tempo umano. Ad Aprile torna con un talk ironico, diretto e senza filtri: un viaggio tra relazioni, desiderio e sessualità alla scoperta di noi stessi.

Come stiamo amando oggi? E come potremmo amare domani? Saremo più consapevoli o più confus? Più conness o più sol? A queste domande tenterà di dare risposta lo psicologo e sessuologo Livio Ricciardi, in occasione del suo nuovo show “L’Amore che verrà”.

Con il suo stile brillante e mai moralista, l’autore si confronterà direttamente con il pubblico alternando riflessioni, provocazioni e leggerezza. Senza Tabù.

Mercoledì 15 aprile

KETAMA126 33 club tour 2026 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐇𝐎𝐖

Per la prima volta dal vivo con tutta la potenza della band, Ketama126 porta sul palco il suo nuovo viaggio musicale, il 33 Tour Club 2026, tra bassi che tremano, testi viscerali e quell’anima cruda e sincera che lo ha reso una voce unica della scena urban italiana.

Il live rappresenta una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani di “33”, l’album pubblicato a maggio, progetto con cui l’artista ha reso omaggio alla sua città e consolidato un percorso di crescita musicale. Con questo lavoro, Ketama126 ha ribadito la propria identità, unendo riferimenti alla trap, al grunge e a un immaginario urbano profondamente legato a Roma, in particolare al quartiere di Trastevere. Tra i fondatori della Lovegang, Ketama126 si è distinto negli anni per uno stile personale e riconoscibile, capace di fondere sonorità diverse e atmosfere intime con un’attitudine diretta e contemporanea.

Giovedì 16 Aprile

MATTEO MANCUSO Route 96

Tra i talenti più sorprendenti della nuova generazione, Matteo Mancuso è un punto di riferimento per la chitarra moderna, grazie al suo virtuosismo e alla sua visione innovativa dello strumento. Il 2026 è l’anno musicale di Matteo Mancuso, partito lo scorso gennaio con un tour internazionale, con una tappa al NAMM di Los Angeles, prosegue con una lunga serie di concerti che vede il chitarrista siciliano protagonista sui palchi nordamericani e che proseguirà attraversando la West Coast, il Midwest e la East Coast fino alla tappa conclusiva di Chicago a fine febbraio. Un nuovo capitolo internazionale che consolida definitivamente il suo ruolo tra i protagonisti assoluti della chitarra contemporanea. Dopo la tranche statunitense, il tour proseguirà in Europa tra aprile e maggio e arriverà in Italia dal 9 al 21 aprile con una serie di date nelle principali città italiane: Catania, Palermo, Rende, Bari, Firenze, Torino, Milano, Padova, Bologna e Roma, per presentare dal vivo il nuovo repertorio e confermare la forza di un progetto che trova nel palco la sua dimensione naturale. Parallelamente al tour mondiale, in Italia è prevista anche l’uscita in formato fisico del nuovo album, Route 96, disponibile dal 20 febbraio 2026. Una scelta che ribadisce il legame profondo di Mancuso con la dimensione analogica della musica e con l’oggetto-disco inteso come estensione dell’esperienza live e del rapporto diretto con il pubblico.

Venerdì 17 Aprile

KAOS & DJ CRAIM + EGREEN

Tra i nomi più caldi dell’underground del rap italiano Kaos, dopo aver annunciato a sorpresa l’uscita di Scheletri, disponibile solo in free download per i fan iscritti alla newsletter di Django Music, torna live con l’inseparabile Dj Craim e con Egreen. L’album nasce mettendo in ordine un vecchio hard disk e ritrovando file di vecchi brani nella loro prima versione.