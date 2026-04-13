"Saluti da Gaza": l'artista torinese Woc lancia la sua arte in cartolina per sostenere Amnesty International

Cartoline da una città che non esiste più. Con Postcard Lottery for Charity – Greetings from Gaza, l’artista torinese Woc trasforma un oggetto quotidiano e quasi dimenticato in un gesto artistico, capace di attraversare confini, tempi e coscienze.

Il progetto nasce da un’immagine di Gaza City, quando era ancora una città viva e intatta, con l’intento di lanciare un messaggio di denuncia contro il genocidio in corso e, al contempo, di offrire un sostegno concreto. La cartolina potrà essere acquistata da lunedì 13 aprile per una settimana esclusivamente online (shop.woc1.it) al costo di €10 e sarà edita in edizione di 200 pezzi. Il ricavato sarà interamente devoluto ad Amnesty International Italia a sostegno delle sue attività in difesa dei diritti umani.

Ma oltre a essere un mezzo di partecipazione, Postcard Lottery è anche una vera e propria esperienza. Ogni cartolina viene spedita tramite posta ordinaria, affidata all’imprevedibilità del viaggio: può arrivare rapidamente o in ritardo, attraversare Paesi, collezionare segni, timbri, tracce del suo passaggio. Il percorso stesso diventa parte dell’opera, in linea con la tradizione della Mail art, dove il gesto della spedizione è inseparabile dall’arte stessa.

Chi acquista non è solo spettatore ma parte di un processo: ogni cartolina dà accesso a una lotteria che mette in palio l’opera originale da lunedì 13 aprile fino al 19 aprile (Gaza City, spray su carta, 100 × 70 cm, 2025). Un meccanismo che trasforma il collezionismo in attesa, possibilità e narrazione condivisa.

In questo progetto, la cartolina assume un duplice significato: da un lato è un atto di memoria, che fissa l’immagine di una città ormai in gran parte distrutta; dall’altro è una denuncia silenziosa, che viaggia di mano in mano ricordando ciò che non può essere normalizzato né dimenticato.

A sostenere e diffondere l’iniziativa è Le Grand Jeu, bookstore parigino punto di riferimento internazionale per la street art e la cultura urbana.

Postcard Lottery for Charity unisce così arte, memoria e solidarietà in un gesto semplice ma radicale: spedire una cartolina per non lasciare che un luogo scompaia del tutto.