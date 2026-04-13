Coinvolgere gli 'umarell' per monitorare l'andamento dei cantieri a Torino

Il Consiglio comunale invita la giunta a promuovere un progetto che preveda il coinvolgimento degli 'umarell' - in forma organizzata e riconosciuta, -per monitorare l’andamento dei cantieri in città.

La mozione - sottoscritta da Simone Fissolo (Moderati) - ricorda l’elevato numero di cantieri in città come la complessità di verificarne l’andamento; altre amministrazioni hanno sviluppato progetti coinvolgenti pensionati con competenze tecniche nel monitoraggio civico di cantieri pubblici e di aree urbane per migliorare la sorveglianza e la qualità dei servizi offerti.

La mozione invita a verificare entro sei mesi dall’avvio del progetto l’utilità e l’efficacia dell’iniziativa.