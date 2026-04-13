Sanità privata accreditata, la Giunta Cirio diserta il confronto. Pentenero e Valle (PD): "Disinteresse inaccettabile verso i lavoratori"

Mentre il Presidente Cirio è impegnato ad Arcore per logiche di partito, i suoi assessori Marrone e Riboldi risultano "non pervenuti" sul fronte dell’emergenza sanitaria regionale. È quanto emerso oggi durante la Commissione Sanità dedicata al rinnovo del contratto della sanità privata, una seduta che si è potuta svolgere solo grazie alla presenza e alla determinazione delle opposizioni.

Duro il commento di Gianna Pentenero, Presidente del Gruppo PD in Consiglio Regionale, e Daniele Valle, Vicepresidente della Commissione Sanità: "Oggi abbiamo avuto la conferma definitiva: l’interesse sbandierato un anno fa da Marrone e Riboldi nei confronti delle sigle sindacali era solo propaganda. La realtà è che questa Giunta, dopo aver abbandonato la sanità pubblica, sta usando lo stesso metro di indifferenza anche per il comparto privato. Una regione che per ammissione delle stesse organizzazioni sindacali è il fanalino di coda del centonord".



Un anno di promesse mancate

Secondo gli esponenti dem, il comportamento della Regione è irrispettoso nei confronti di migliaia di professionisti che attendono risposte concrete. Valle e Pentenero stigmatizzano:



Assenza della Giunta: Il deserto dei banchi della maggioranza in Commissione testimonia la mancanza di volontà politica nel gestire la crisi.



Falsi impegni: Il "particolare interesse" proclamato mesi fa dagli assessori si è rivelato un bluff, lasciando i sindacati senza interlocutori istituzionali.



Il peso dello sciopero: I lavoratori stanno affrontando giornate di sciopero, perdendo parte del proprio stipendio per rivendicare un diritto sacrosanto.



L'impegno del Partito Democratico

"Saremo al fianco dei lavoratori in ogni sede," concludono Pentenero e Valle. "Non tollereremo ulteriori ritardi. Il Piemonte deve prendere una posizione netta sul rinnovo contrattuale. Chiediamo che venga convocato al più presto un tavolo permanente che coinvolga le sigle datoriali, i sindacati e la Regione. Chiediamo formalmente che il Presidente Cirio e la sua Giunta si facciano portavoce della crisi del comparto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Piemonte deve guidare la pressione sul Governo centrale affinché il rinnovo del contratto diventi una priorità nazionale. La Giunta deve smetterla di scappare e fare finalmente la sua parte".